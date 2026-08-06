Nola ikusiko da eguzki-eklipsea zure herritik? Kontsultatu hemen fenomeno historikoari behatzeko mapak
Ilargiak erabat ezkutatuko du Eguzkia 2026ko abuztuaren 12an: Euskal Herrian 2183. urtera arte ez da berriro ikusiko horrelako fenomenorik. Eguzki-eklipse osoa ilunabarrean hasiko da, eta egunak "bi ilunabar" izango ditu. Eklipsea Orain.eus-en bidez zuzenean jarraitu ahal izango da.
Zeruak jantzi berezia izango du 2026ko abuztuaren 12an, datorren asteazkenean. Ilargia 19:30ean hasiko da Eguzkiaren aurrean jartzen, eta eguzki-eklipsea izango da, 20:27an.
Ilargiak eguzki-diskoa erabat estaliko du, eta egunak gau egingo du. Ondoren, fenomenoa intentsitatea galtzen joango da, eta ordubete geroago, zeruak bere ohiko itxura berreskuratuko du.
Eklipsea oso berezia izango da eta hitzordu historiko bihurtu da, gure lurraldetik ez baita antzeko fenomenorik ikusiko 2183. urtera arte. Beraz, aukera paregabea izango da eguzki-eklipse osoa ikusteko.
Mapa, herriz herri
Eklipsearen ikusgarritasuna behatzen den puntu zehatzaren arabera aldatuko da. Ordua, fase osoaren iraupena eta eguzkiaren ezkutatze-maila kokapen zehatzaren araberakoak izango dira.
Gainera, eklipsea zuzenean jarraitu ahal izango da Orain.eus-en eta EITBren bidez, informazio eguneratuarekin eta ezohiko gertaera astronomikoa ulertzeko azalpenekin.
Egunak "bi ilunabar" izango ditu
Eusko Jaurlaritzak erakusketa ibiltari bat prestatu du Bi ilunabarren eguna izenburupean, eklipseak arratsalde amaierako argia eraldatuko duen eta egun berean bi zeru aldaketa bizitzeko aukera emango duen uneari erreferentzia eginez.
Eguzki eklipse osoak Ilargia Lurraren eta Eguzkiaren artean jartzen denean eta gure izarretik iristen den argia erabat blokeatzen duenean gertatzen dira. Sarri gertatzen dira, gure lurraldetik bertatik ikustea askoz ere ezohikoagoa da.
Horregatik, 2026ko abuztuaren 12a zeruari behatzeko aparteko data izango da egutegian. Fenomeno laburra, baina errepikaezina Euskal Herritik begiratuko diotenentzat.
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