Egoiliar bat hil eta 18 pertsona zauritu dira Iruñeko egoitza batean izandako sutean
Erabiltzaile bat atxilotu dute, sutea nahita piztu duelakoan. Berrogeita hamar bat paziente beste toki batera eraman behar izan dituzte gaua pasatzera.
56 urteko emakume bat hil da eta 18 pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte larunbat honetan, 20:55 aldera Iruñeko Aita Menni egoitza psikiatrikoko gela batean piztutako sute baten ondorioz.
Zaurituetako bat, 62 urteko gizonezkoa, zainketa intentsiboetako unitatean sartu behar izan dute, Osasun Saileko iturrien arabera. Horiek jakinarazi dutenez, artatu dituzten gainerako pertsonek ke-intoxikazio arina izan dute.
Osasun laguntza behar izan duten pertsonetatik sei sua piztu den zentroko langileak dira. Prebentzio-neurri gisa, eta egoiliarrek gaua egoitzan igarotzea ezinezkoa denez, 50 paziente inguru beste toki batera eraman behar izan dituzte gaua pasatzera.
Espainiako Polizia Nazionalak bere gain hartu ditu izapideak, eta Iruñeko Udaltzaingoak operatiboan lagundu du. Oraindik ez dute jakitera eman zer dela eta piztu den sua. Nolanahi ere, Espainiako Polizia Nazionalak klinikaren erabiltzaile bat atxilotu du, sua nahita piztu duelakoan.
Lehen ikerketa egin ondoren, Polizia Nazionalak jakinarazi duenez, hipotesi nagusia da erabiltzaile horrek sutea eragin zuela klinika psikiatrikoko beheko solairuko gela batean.
Atxilotua ospitalean dago, poliziaren zaintzapean, agintaritza judizialaren erabakiaren zain.
Aita Menni klinika psikiatrikoa, Ahizpen ospitalea, erreferentziazko zentroa da Nafarroan gaixotasun mentalak dituzten pazienteak artatzeko.