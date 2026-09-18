Nafarroa
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Autobus bat erre da NA-6005 errepidean, Zarikiegin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eskola-autobus baten gidaria eta zaintzailea onik atera dira NA-6005 errepidean, Zarikiegitik gertu, eskola-umerik gabe zihoan ibilgailuak su hartu ostean. Ezbeharra 08:20an izan da, matxura mekaniko baten ondorioz. 

Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

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