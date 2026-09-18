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Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Madrilerako noranzkoan
Hainbat ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz, trafikoa bereziki motela da Gipuzkoako bide-sareko puntu horretan.
Ostiral honetako lehen orduan N-1 errepidean hainbat ibilgailuren artean izandako talka batek arazoak sortu ditu zirkulazioan. Ezbeharra 436. kilometroan gertatu da, Madrilerako noranzkoan, Tolosa parean.
08:15ean, auto-ilarak lau kilometrotik gorakoak ziren.
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