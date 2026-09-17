INTZIDENTZIA

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SOS-Deiak larrialdi zerbitzua ordu erdi etenda egon da sistemako akats baten ondorioz

Intzidentzia teknikoa 07:50etik 08:19ra izan da, eta iraun duen bitartean zerbitzua erabat etenda egon da. 

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 23/8/2026
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EITB

Azken eguneratzea

SOS-Deiak 112ren arreta-zerbitzuaren telefonoa ordu erdi egon da deiak jaso ezinik, Segurtasun Sailaren Datuak Prozesatzeko Zentroaren firewalla eguneratzean izandako akats baten ondorioz.

07:50etik 08:19ra Euskadiko Larrialdiei Aurre Egiteko Zentroak ez ditu jaso herritarren deiak, gorabeheren berri emateko.

Sisteman akatsa atzeman bezain pronto, kasu horietarako ezarritako kontingentzia-plana jarri da martxan, eta 08:19an, hau da, ordu erdi geroago, arazoa konpondu da eta 112 telefonoa normaltasunez jarri da martxan berriro, Segurtasun Sailak jakinarazi duenaren arabera.

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