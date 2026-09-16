Egunean zenbat ordu igarotzen dituzte haurrek eta nerabeek pantailen aurrean?
Oro har, aise gainditzen dute adituek gomendatutakoa, alegiam egunean pantaila aurrean gehienez 120 minutu pasatzea, batezbestekoa 3 ordu eta 30 minutuan baitago.
Gasol Foundationek egindako ikerketa baten arabera, haurrek eta nerabeek egunean hiru ordu baino gehiago igarotzen dituzte pantailen aurrean. Azterlan horrek ohartarazi du ohitura horrek eragin negatiboa duela adingabeen loaldian, jarduera fisikoan eta ongizate emozionalean.
Hala jasotzen du Espainiako estatuan egindako "Pantallas, infancia y adolescencia: situación actual y retos" txostenak. Horrek 2019-2020 eta 2022-2023 aldietan bildutako datuak ematen ditu.
6.170 parte-hartzailek osatu dute lagina, horietatik % 56,2 13 urtetik beherakoak dira, eta gainerako % 43,8 16 urte arteko nerabeak.
Oro har, aise gainditzen dute adituek gomendatutakoa, alegia, egunean pantaila aurrean gehienez 120 minutu pasatzea.
"Pantailak gero eta pisu handiagoa dute haurtzaroko eta nerabezaroko bizimoduetan. Ez emaitza isolatu gisa, baizik eta loari, jarduera fisikoari, elikadurari edo ongizate emozionalari eragin diezaiokeen zeharkako faktore gisa", azaldu du txostenaren aurkezpenean Pau Gasol saskibaloi jokalari ohiak, Gasol Foundationeko presidente denak.
Erabilera handiagoa nerabe eta ingurune kalteberetan
Nerabeak dira talde horien artean pantaila aurrean denbora gehien pasatzen dutenak; batez beste 284,8 minutu egunean. Ikasturteek aurrera egin ahala, gainera, minutu kopuruak gora egiten du. Izan ere, Bigarren Hezkuntzako azken ikasturtean jotzen du goia pantailen erabilerak: batez beste 296 minutu egunean.
Maila sozioekonomikoari dagokionez, errenta txikiagoa duten familietan eta unibertsitate ikasketarik ez dutenetan handitu egiten da pantaila aurrean igarotako ordu kopurua.
Generoaren arabera, mutilek gehiago erabiltzen dituzte pantailak.
Distrakzioak eta errendimendu akademiko txikiagoa
Txosten horretan galdekatutako ikasleen % 29k onartu du "pantailen erabilerarekin lotutako ohiko distrakzioak" dituela.
Adituek azaldu dutenez, distrakzio horiek errendimendu akademikoarekin zuzenean lotuta daude.