Un fallo en el sistema deja sin funcionar durante media hora a SOS-Deiak 112

El teléfono del servicio de atención de SOS-Deiak 112 ha estado media hora sin poder recibir llamadas debido a un fallo motivado por una actualización del firewall del Centro de Proceso de Datos del Departamento de Seguridad.



A las 7:50 horas el Centro de Atención de Emergencias de Euskadi ha dejado de recibir las llamadas que realizan los ciudadanos para comunicar distintas incidencias.



En cuanto se ha detectado el fallo en el sistema se ha puesto en marcha el plan de contingencia establecido para estos casos y a las 8:19 horas, es decir media hora después, se ha subsanado el problema y el teléfono 112 ha vuelto a funcionar con normalidad, según ha informado el Departamento de Seguridad.