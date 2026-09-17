Las fuertes lluvias en Cataluña dejan al menos un fallecido

Las lluvias torrenciales caídas durante las últimas horas en Cataluña y en otros puntos del este del Estado español han dejado al menos un muerto.

Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.



Protecció Civil de la Generalitat envió hacia las 23:10 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès (Tarragona) por lluvia torrencial hasta la 1 de la madrugada del jueves.



El mensaje alerta del riesgo de inundaciones repentinas, pedía extremar las precauciones en los desplazamientos, seguir las instrucciones de las autoridades y llamar al teléfono 112 en caso de estar en riesgo.



Alrededor de las 21:30 horas se envió un mensaje similar a los móviles de las comarcas del Barcelonès y el Maresme (Barcelona).

El episodio de lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana ha dejado aguaceros importantes en puntos de la provincia de Valencia y en concreto del área metropolitana de València, donde han dejado hasta 85 litros por metro cuadrado en L'Eliana, 70 en solo media hora.

Estas fuertes lluvias han provocado problemas en las carreteras y en el transporte público. En Murcia, las clases han sido suspendidas en 15 de los 45 municipios de la región hasta las 15:00 horas.

En Valencia, el partido que debían disputar este miércoles a las 21:30 hora el Levante UD y el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, fue suspendido debido a la fuerte lluvia que lleva cayendo durante el día en Valencia.