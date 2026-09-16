El coordinador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, Unai Agirre, ha señalado que la cosecha de manzana se ha reducido en un 60 % con respecto al año pasado, con una previsión de recogida total de un millón y medio de kilos. Asimismo, ha destacado que, debido a la gran intensidad de aroma y sabor de las manzanas, la sidra de esta temporada tendrá una mayor graduación alcohólica.