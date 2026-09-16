COSECHA DE MANZANAS
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Habrá menos manzanas este año, pero la sidra tendrá más carácter

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18:00 - 20:00
Presentación de la cosecha de manzana en el manzanal Otalarre de Villabona
Euskaraz irakurri: Iaz baino sagar gutxiago bilduko dira aurten, baina indar handia dakarte sagardorako

EITB

Última actualización

El coordinador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, Unai Agirre, ha señalado que la cosecha de manzana se ha reducido en un 60 % con respecto al año pasado, con una previsión de recogida total de un millón y medio de kilos. Asimismo, ha destacado que, debido a la gran intensidad de aroma y sabor de las manzanas, la sidra de esta temporada tendrá una mayor graduación alcohólica.

Sidra Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa Sociedad

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