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Pedrosa reclama autoexigencia y pide confianza en el sistema educativo para mejorar los resultados de PISA

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Begoña Pedrosa consejera de Educación
18:00 - 20:00
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, hoy, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Pisako emaitzak hobetzeko autoexijentzia eta hezkuntza sistemarekiko konfiantza aldarrikatu ditu Pedrosak

EITB

Última actualización

En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha destacado que ya se están implementando medidas para mejorar la comprensión lectora tras los malos resultados PISA

Gobierno Vasco Educación Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

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