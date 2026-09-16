Pedrosa reclama autoexigencia y pide confianza en el sistema educativo para mejorar los resultados de PISA
En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha destacado que ya se están implementando medidas para mejorar la comprensión lectora tras los malos resultados PISA.
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Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras dos mujeres habían sido asesinadas "hace muy poco" en la misma universidad, la Autónoma de Morelos. "¿Por qué nadie hace nada?", se pregunta y lamenta que "hasta que cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, no cambiemos, esto va a seguir ocurriendo".
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