Denuncian una "brutal" agresión a una persona durante las fiestas de Zestoa

El Ayuntamiento de Zestoa (Gipuzkoa) ha condenado este martes una "brutal" agresión sufrida la última jornada de las fiestas de la Virgen y que se encuentra ingresada en el Servicio de Neurología del Hospital Donostia a consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza.



Según informa el consistorio zestoarra en un comunicado, el "grave incidente" tuvo lugar de madrugada, cuando una persona fue "brutalmente golpeada y como consecuencia de la agresión sufrió una fractura ósea y heridas en la cabeza por lo que tuvo que ser evacuada al citado centro médico.



El consistorio desvela que la persona agredida continúa actualmente ingresada en el Servicio de Neurología del hospital.



En su nota, el Ayuntamiento de Zestoa denunciar "rotundamente" estos hechos, al tiempo que recuerda que la localidad es un pueblo "tranquilo" que, "salvo excepciones", siempre ha sabido celebrar sus fiestas "en el buen trato y la convivencia".



"Ni siquiera las discusiones más acaloradas justifican este tipo de ataques a una persona y entendemos las actitudes violentas similares como un ataque a la convivencia de todos", recalca.



En esta línea, el consistorio muestra su solidaridad a la persona agredida, al tiempo que agradece a los ciudadanos que la atendieron y alertaron a los servicios sanitarios.