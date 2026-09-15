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Los delitos contra la libertad sexual crecen un 8 % de media en Euskadi

Durante 2025 se denunciaron hasta 2200 casos. La memoria de la Fiscalía advierte que la situación es "altamente preocupante" y que las labores de prevención y concienciación orientadas al ámbito de los menores "no están funcionando".

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Euskaraz irakurri: Sexu-delituak % 8 igo dira Euskadin: 2.200, 2025ean

EITB

Última actualización

Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 8 % de media en Euskadi durante 2025, según datos de la memoria anual de la Fiscalía de la CAV.

Durante el año pasado se denunciaron hasta 2200 casos, y el aumento de estos delitos se disparó especialmente en Álava. La memoria de la Fiscalía advierte que las labores de prevención y concienciación orientadas al ámbito de los menores "no están funcionando".

Asimismo, el documento judicial destaca un incremento significativo de la delincuencia entre los jóvenes. Esta tendencia al alza se aprecia en infracciones como robos con fuerza, homicidios y agresiones sexuales.

Repunte de robos con violencia y uso de armas blancas

Por otra parte, los delitos contra el patrimonio han crecido casi un 9 % en Euskadi en el último año, al igual que los hurtos y robos violentos con arma blanca.

En el último año se registraron en Euskadi casi 20 000 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, lo que supone 1600 infracciones más y un incremento del 8,6 %. Las estafas continúan como los hechos más numerosos, seguidas de los hurtos y de los robos con violencia o intimidación cometidos en la vía pública, mayoritariamente con arma blanca.

Por territorios, la subida ha sido del 13 % en Bizkaia y del 11 % en Gipuzkoa, mientras que en Álava el aumento ha resultado más moderado. Según recoge la memoria de la Fiscalía, este fenómeno genera "inseguridad ciudadana, intranquilidad y zozobra" que no debe pasarse por alto. 

La fiscal alerta que la situación es "altamente preocupante"

La fiscal superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río, ha alertado que la comisión de delitos contra la libertad sexual por parte de menores es "altamente preocupante", así como el aumento del número de delitos de carácter grave cometidos por menores.

Así lo ha asegurado Adán del Río, en declaraciones a los medios antes de entregar la memoria anual de la Fiscalía a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.
  
"Los mecanismos que tenemos de respuesta igual no son adecuados, igual tampoco logramos más que reaccionar, cuando en este ámbito igual el área de prevención es el que debería funcionar", ha reflexionado sobre los mecanismos de prevención.
  
En ese sentido, ha aseverado que la transmisión de pornografía por parte de menores ha aumentado, porque incluso hay autores menores de edad que transmiten archivos con un contenido pornográfico "muy peligroso que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen".
  
Sin embargo, ha reconocido que desde los procedimientos judiciales no se puede dar la respuesta adecuada a este problema, sino que compete al campo de la prevención educativa, familiar y social.

Delitos Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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