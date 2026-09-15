Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 8 % de media en Euskadi durante 2025, según datos de la memoria anual de la Fiscalía de la CAV.

Durante el año pasado se denunciaron hasta 2200 casos, y el aumento de estos delitos se disparó especialmente en Álava. La memoria de la Fiscalía advierte que las labores de prevención y concienciación orientadas al ámbito de los menores "no están funcionando".

Asimismo, el documento judicial destaca un incremento significativo de la delincuencia entre los jóvenes. Esta tendencia al alza se aprecia en infracciones como robos con fuerza, homicidios y agresiones sexuales.