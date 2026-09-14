VIAJES PARA MAYORES
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Los primeros viajeros del Imserso acuden a las agencias con la esperanza de conseguir el viaje de sus sueños

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gustuko oporlekua lortzeko itxaropenez gerturatu dira Imsersoko lehen bidaiariak agentzietara

EITB

Última actualización

Este lunes han comenzado en Navarra a asignar estos viajes dirigidos a personas mayores. En un primer lugar, han podido adquirir uno de los viajes ofertados aquellos que viajan por primera vez con el Imserso. En Araba,  Bizkaia y Gipuzkoa la asignación comenzará el miércoles.

Viajes Tercera edad Sociedad

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