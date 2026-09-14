Se han ofertado casi 75 000 plazas y, de momento, se han inscrito algo más de 51 000 personas (el plazo de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre). En la apertura oficial del curso, el lehendakari ha destacado que la FP actual está en la 'Champions League', y ha pedido "corresponsabilidad, autocrítica y autoestima" para mejorar el sistema educativo vasco.