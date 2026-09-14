EHU arranca el año académico advirtiendo sobre los peligros de la IA y reivindicando un "modelo propio"
Con 8859 nuevos estudiantes de grado, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha arrancado este lunes nuevo curso 2026-27. Este año académico vendrá marcado por el nuevo plan universitario y la nueva Ley de Universidades, que en opinión del rector Joxerramon Bengoetxea, debe servir para “configurar un modelo propio de universidad”. A estos dos elementos, propios del ámbito universitario, se les ha unido este año el debate sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA).
Bengoetxea ha presidido el acto de apertura de curso de la EHU, junto con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Se da la circunstancia que este año, y por primera vez, el lehendakari Imanol Pradales no ha estado presente en el acto (en adelante, alternará cada año entre los actos de Modragon Unibertsitatea y la Universidad de Deusto).
El rector ha hecho hincapié en la nueva Ley de Universidades, que espera que, una vez se apruebe en el Parlamento Vasco, "proyecte el liderazgo de la EHU y reconozca la naturaleza singular propia de una universidad pública".
No obstante, ha reconocido que si bien, "los esfuerzos individuales y cooperativos son necesarios para lograrlo, resulta esencial garantizar la autosuficiencia financiera" porque de lo contrario, "caeremos en una dependencia absoluta".
"No demonizar la IA, sino su dependencia absoluta"
Bengoetxea también ha alertado de la influencia que de la inteligencia artificial y las corporaciones que la están desarrollando. “No queremos demonizar la IA, sino la dependencia total de ella. Su impacto en la educación en general y en la enseñanza universitaria será enorme y tenemos que saber analizar sus posibilidades, en todos los ámbitos, pero sin esclavizarnos epistemológicamente, ni cederle todo el conocimiento”, ha precisado.
Según Bengoetxea, EHU tendrá que explorar sus oportunidades para "estar preparados en todos los ámbitos".
En parecidos términos, el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias ha señalado que aún "no somos conscientes de lo que significa" el desarrollo de la IA, y ha advertido de que "probablemente haya disciplinas científicas completas que dejen de tener sentido". En su opinión, "debemos estar lo mejor pertrechados posibles desde el punto de vista tecnológico, ético e intelectual".
La financiación, clave
En otros términos, el consejero de Ciencia ha anunciado que el Plan Universitario 2027-2030 verá la luz a comienzo del año que viene y ha informado que, tanto el anteproyecto de la Ley de Universidades como el Plan Universitario, incidirán en la investigación de vanguardia y en medidas para eliminar las dificultades con que se encuentran las mujeres la Academia.
En relación con la financiación, Pérez Iglesias ha señalado que el anteproyecto de ley establece como objetivo la equiparación progresiva de la dotación a la universidad con la media de los países de la Unión Europea. Según ha subrayado, se trata de un objetivo "alcanzable". Además, ha informado de que en 2026 se han destinado más de 12 000 euros por estudiante. "No creo que se destinen 12 000 euros por alumno en ninguna otra universidad pública", ha subrayado.
Precisamente, la intersindical de EHU ha reivindicado una "financiación suficiente" para la universidad pública. En una concentración a las puertas de la Facultad de Letras donde se ha celebrado el acto de apertura, han denunciado tanto la "infrafinanciación" como la nueva Ley de Universidades.
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