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Olarizu despide el verano con música, alubias y productos de la tierra

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Euskaraz irakurri: Olarizuk musika, babarrun eta lurreko produktuekin agurtuko du uda

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La costumbre está profundamente arraigada en el pasado. Las autoridades municipales comenzaron a inspeccionar los mojones que delimitan la ciudad para evitar que los pueblos vecinos robaran terreno. Lo que era un acto de control a mediados del siglo XIX se convirtió en romería popular y hoy se ha repetido la tradición.

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