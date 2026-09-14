La fundación Abogados Cristianos solicitará hasta tres años de prisión para las 15 personas investigadas por el caso de los campamentos de Bernedo, a quienes imputa presuntos delitos de exhibicionismo y coacciones a menores. La organización ha realizado este anuncio precisamente coincidiendo con el inicio de las declaraciones de los investigados este lunes ante el juzgado, una causa penal en la cual la asociación ejerce como acusación popular.

Por su parte, los responsables de Euskal Udalekuak han comunicado que no informarán sobre las comparecencias judiciales de hoy ni sobre la evolución del proceso, alegando que su absoluta prioridad es proteger los derechos y la intimidad de los menores.

La asociación organizadora de las colonias asegura que “el pasado mes de septiembre comenzó una espiral mediática y judicial para el proyecto, motivada por las quejas surgidas con motivo de las duchas mixtas”. Desde entonces, apuntan que las denuncias han abierto dos frentes: el administrativo y el penal. En cuanto al primero, matizan que, aunque la sanción administrativa se hizo firme el 4 de junio, el juez suspendió la inhabilitación del espacio de Sarria el pasado 25 de junio ante la “desproporcionalidad de la pena”.

La vía penal, recuerdan, ha sido abierta por las denuncias tanto de un grupo de familias como de diversas asociaciones y organizaciones políticas como Vox, Abogados Cristianos y Hazte Oír. Los miembros de las colonias de Bernedo aseguran que no tuvieron conocimiento oficial del proceso hasta septiembre. La asociación subraya que ellos son los “primeros interesados” en tener información para poder tomar las medidas oportunas.

Los hechos se remontan al verano de 2023, a raíz de las denuncias presentadas por 17 familias, según las cuales los monitores “obligaban” a los menores de entre 13 y 15 años a ducharse de forma mixta. Desde el principio, los educadores y responsables de Euskal Udalekuak han negado las acusaciones, atribuyendo la polémica a ataques transfóbicos y reaccionarios contra su modelo pedagógico y de convivencia.