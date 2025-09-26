Los educadores de los udalekus de Bernedo denuncian "mentiras y ataques tránsfobos"
Los educadores aclaran en una declaración conjunta que no es cierto que se obligue a niños y jóvenes a desnudarse y destacan que el debate sobre las duchas mixtas se ha utilizado para difundir "discursos llenos de transfobia".
Los educadores de Euskal Udalekuak de Bernedo se han manifestado públicamente a raíz de las denuncias que se han vertido en las últimas semanas contra este proyecto, en el que, según han explicado, se han utilizado "mentiras, morbo y sensacionalismo" en los mensajes lanzados en medios y redes sociales y han sufrido "ataques tránsfobos" con motivo de las duchas mixtas. "Nunca hemos obligado a nadie a desnudarse ante los demás", han subrayado.
Según los educadores, en las colonias la prioridad es el bienestar de los niños y jóvenes, para garantizarlo se realizan visitas médicas en cada turno y aseguran que se garantiza la comunicación con las familias en los casos necesarios. "Hemos mantenido un contacto constante con las familias y siempre hemos respondido a sus necesidades e inquietudes", han señalado.
Asimismo, han dejado claro que el proyecto se basa en "el euskera, el feminismo y el auzolan", y que el objetivo es crear "espacios seguros y educativos" para niños y jóvenes. Han explicado que las duchas, al igual que todas las demás actividades, son "un instrumento de convivencia y de normalización de todos los cuerpos", con los que pretenden romper estereotipos de género y fomentar la diversidad.
Los educadores recuerdan que las colonias de verano de Bernedo son un proyecto con 50 años de andadura, en el que han participado miles de niños y jóvenes a lo largo de estos años y que entienden el ocio participativo como una herramienta de educación transformadora, destacando que se trata de un modelo basado en la "autogestión y el trabajo voluntario".
Para finalizar, han agradecido a quienes se adhieren al proyecto y a los mensajes de apoyo recibidos en las últimas semanas. "Desde el euskera, el feminismo y el auzolan, tenemos como objetivo el disfrute y la educación de niños y jóvenes", han subrayado.
Denuncia
La Ertzaintza investiga lo ocurrido en el campamento de verano por la asociación Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.
El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado que la policía autonómica tiene conocimiento de “algunos sucesos que acontecieron en un edificio de Bernedo” en los que estarían implicados menores de edad, y ha precisado que el caso se encuentra en investigación junto a las autoridades judiciales.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, por su parte, ha expresado en un comunicado su “más firme condena hacia cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niños, niñas y adolescentes”. La institución añade que, “de confirmarse, estos hechos serían absolutamente inaceptables”, y subraya la necesidad de aplicar protocolos de protección en todos los campamentos, tanto públicos como privados.
Fuentes consultadas apuntan a que la Ertzaintza ya había recibido un aviso previo. El año pasado, una trabajadora social de la Diputación de Gipuzkoa alertó a la policía de que varios menores habían relatado episodios similares.
