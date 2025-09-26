Los educadores de Euskal Udalekuak de Bernedo se han manifestado públicamente a raíz de las denuncias que se han vertido en las últimas semanas contra este proyecto, en el que, según han explicado, se han utilizado "mentiras, morbo y sensacionalismo" en los mensajes lanzados en medios y redes sociales y han sufrido "ataques tránsfobos" con motivo de las duchas mixtas. "Nunca hemos obligado a nadie a desnudarse ante los demás", han subrayado.

Según los educadores, en las colonias la prioridad es el bienestar de los niños y jóvenes, para garantizarlo se realizan visitas médicas en cada turno y aseguran que se garantiza la comunicación con las familias en los casos necesarios. "Hemos mantenido un contacto constante con las familias y siempre hemos respondido a sus necesidades e inquietudes", han señalado.

Asimismo, han dejado claro que el proyecto se basa en "el euskera, el feminismo y el auzolan", y que el objetivo es crear "espacios seguros y educativos" para niños y jóvenes. Han explicado que las duchas, al igual que todas las demás actividades, son "un instrumento de convivencia y de normalización de todos los cuerpos", con los que pretenden romper estereotipos de género y fomentar la diversidad.

Los educadores recuerdan que las colonias de verano de Bernedo son un proyecto con 50 años de andadura, en el que han participado miles de niños y jóvenes a lo largo de estos años y que entienden el ocio participativo como una herramienta de educación transformadora, destacando que se trata de un modelo basado en la "autogestión y el trabajo voluntario".

Para finalizar, han agradecido a quienes se adhieren al proyecto y a los mensajes de apoyo recibidos en las últimas semanas. "Desde el euskera, el feminismo y el auzolan, tenemos como objetivo el disfrute y la educación de niños y jóvenes", han subrayado.