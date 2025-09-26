POLEMIKA
Bernedoko udalekuetako hezitzaileek “gezurrak eta eraso transfoboak” salatu dituzte

Hezitzaileek adierazpen bateratu batean argitu dute ez dela egia haur eta gazteak biluztera behartzen dituztela, eta dutxa mistoen inguruko eztabaida “transfobiaz betetako diskurtsoak” zabaltzeko erabili dela nabarmendu dute.
EITB

Azken eguneratzea

Bernedoko Euskal Udalekuetan parte hartzen duten hezitzaileek adierazpen publikoa egin dute azken asteetan proiektuaren kontra zabaldu diren salaketen harira. Azaldu dutenez, hedabide eta sare sozialetan plazaratutako mezuetan “gezurrak, morboa eta sentsazionalismoa” erabili dira, eta dutxa mistoen harira “eraso transfoboak” jasan dituzte. “Ez dugu inor inoiz behartu besteen aurrean biluztera”, azpimarratu dute.

Hezitzaileen arabera, udalekuetan haur eta gazteen ongizatea da lehentasuna. Hori bermatzeko, medikuaren bisitak egiten dira txanda bakoitzean, eta, beharrezko kasuetan, familiekiko komunikazioa bermatzen dela ziurtatu dute. “Familiekin harreman etengabea izan dugu, eta beti erantzun diegu haien behar eta kezkei”, adierazi dute.

Horien hitzetan, proiektuak “euskara, feminismoa eta auzolana” ditu oinarrian, eta haur eta gazteentzat “espazio seguru eta hezitzaileak” sortzea du helburu. Dutxak, beste jarduera guztien moduan, “elkarbizitzarako eta gorputz guztien normalizaziorako tresna” direla esan dute, eta horrela genero-estereotipoak apurtu eta aniztasuna sustatu nahi dituztela.

Hezitzaileen esanetan, Bernedoko udalekuek 50 urteko ibilbidea dute, milaka haur eta gazte hartu dituzte urteotan, eta aisialdi parte-hartzailea hezkuntza eraldatzailerako tresna gisa ulertzen dute. “Autogestioan eta borondatezko lanean” oinarritutako eredua dela gaineratu dute.

Amaitzeko, eskerrak eman dizkiete proiektuarekin bat egiten dutenei eta azken asteetan babes-mezuak bidali dizkietenei. “Euskaratik, feminismotik eta auzolanetik, haur eta gazteen gozamena eta heziketa ditugu helburu. Lanean jarraituko dugu”, berretsi dute.

Salaketa

Ertzaintza Euskal Udaleku Elkarteak antolatutako udalekuan gertatutakoa ikertzen ari da, hainbat familiak salaketa publikoa aurkeztu ondoren. Salaketa horren arabera, monitoreek 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilak modu mistoan dutxatzera “behartu" egiten zituzten.

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak baieztatu duenez, Ertzaintzak "Bernedoko eraikin batean izandako zenbait gertakariren" berri du, zehaztu du kasua ikertzen ari direla, agintari judizialekin batera, deliturik egon den argitzeko.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak ohar baten bidez adierazi duenez, "haur eta nerabeen osotasun fisikoa edo emozionala arriskuan jartzen duen edozein egoera gaitzesten du". Erakundeak gaineratu duenez, "baieztatuz gero, gertaera horiek erabat onartezinak izango lirateke", eta kanpaleku publiko zein pribatu guztietan babes-protokoloak aplikatzeko beharra azpimarratu du.

Kontsultatutako iturrien arabera, Ertzaintzak aurretik abisua jaso zuen. Iaz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte-langile batek poliziari ohartarazi zion hainbat adingabek antzeko gertaerak izan zituztela.

Umeak Gizartea

