Osakidetzak ia 60.000 euroko soldata eskaini die barneko mediku egoiliarrei

Bigarren urtez jarraian Gaztetzeko eta Fidelizatzeko Programa abiatu du Osakidetzak, azken urteko egoiliarrak mantentzeko eta talentua erakartzeko asmoz. Hortaz, lehen edizioan baino 2.500 euro gehiago irabaziko dute erresidentzia amaitu eta Osakidetzan lan egiten duten medikuek.

Barneko mediku egoiliarrak (BAME). Artxiboko argazkia: Irekia
Bigarren urtez jarraian, Osakidetzak Gaztetzeko eta Fidelizatzeko programa jarri du abian, prestakuntza amaitzen duten barneko mediku egoiliarrak atxikitzeko eta kanpoko talentua erakartzeko asmoz. Aurten ia 60.000 euro ordainduko ditu urtean, iaz baino 2.565 euro gehiago.  

Gaztetzeko eta Fidelizatzeko programa Osakidetzan edo beste autonomia erkidego batean prestatu diren edozein espezialitatetako azken urteko egoiliarrei zuzenduta dago, bai Lehen mailako Arretan, bai Ospitaleko Arretan. 

Osakidetzak aipaturiko programaren webgunean argitaratu ditu baldintzak.

59.194 euroko oinarrizko soldatari, kasuan kasu, plusak gehitu beharko zaizkio: guardiak, ospitaleko osagarriak (1.835,02 urtean) eta antzinatasuna (832,32 euro urtean lehenengo hilabetetik). Gauzak horrela, lehen urtean 60.000 eurotik gorako soldata jasoko lukete erresidentzia amaitu berri duten medikuek. 

Esaterako, ospitalean lan egiten duen eta urtebete baino gehiago daraman pertsona batek 61.800 eurotik gora kobratuko ditu. Halaber, sindikatuak eta Osakidetzak lortutako akordioaren arabera, egoiliar diren lau urteak ere kontuan hartuko dira. 

Soldataz gain, 28 opor egun, norberaren kontuetarako 6 egun, lana eta familia kontziliatzeko erraztasunak, aldi baterako ezintasunagatiko ordainsari osoak eta Itzarri BGAErako sarbidea izango dute. 

Izen-ematea zabalik dago Gaztetzeko eta Fidelizatzeko programan, prestakuntza uztailean edota irailean amaitzen duten mediku egoiliarrentzat.

Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak

Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.

