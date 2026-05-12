Maialen Mazonen hilketagatik akusatutako gizonak deklaratzeari uko egin dio epaiketan

“Uste dut ondoezik nagoela eta ezin dudala deklaratu”, azaldu dio epaileari. Akusatuak deklaraziorik ez egitea erabaki du, epaiketako etenaldi batean defentsarekin hitz egin ostean.

GRAFCAV2860. VITORIA, 04/05/2026.-Primera sesión del juicio con jurado popular al presunto asesino (en la imagen) de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE / L. Rico
Maialen Mazonen hilketaren akusatuaren artxiboko argazkia, epaiketaren lehen saioan.
EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako eta Arabako Lurralde Auzitegietan aurrera jarraitzen du Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak. Gaur akusatuaren txanda zen, baina azken unean deklaratzeari uko egin dio: “Uste dut ondoezik nagoela eta ezin dudala deklaratu”, azaldu dio epaileari. 

45 urteko espetxe-zigorra eskatzen du fiskaltzak harentzat: 25 urte azpikeriaz eta ankerkeriaz hiltzeagatik, ahaidetasun- eta genero-astungarriekin; 8 urte, abortu-delitu bakoitzeko (bikiez haurdun zegoen), eta 4 urte, adingabea abandonatzeagatik. Defentsak absoluzioa eskatu du, buru nahasmendu iragankorra zeukala argudiatuta.

Krimena 2023ko maiatzaren 27ko arratsaldean gertatu zen, Arabako hiriburuko apartahotel batean, baina hurrengo egunera arte ez zen horren berri jakin. Bien bi urteko alaba (onik atera zen) amaren hilotzaren ondoan egon zen, bakarrik, 18 orduz.

Apartahoteleko segurtasun-kameren irudiak aztertuz ekin diote gaurko saioari. Irudietan bikotea alabarekin iristen ikusten da, baita akusatua behin baino gehiagotan sartu eta irteten dela adingabearekin. Emaztea hil ondoren, ustezko hiltzailea gelatik ateratzen ageri da irudietan, arropan odol-orbanak zituela, motxila bat soinean eta plastikozko poltsa batekin. Ustez, arma zeraman barruan; oraindik, ordea, ez dute aurkitu.

Irudiak ikusi eta gero, baina, akusatuak ez deklaratzea erabaki du, bere defentsarekin kontsultatu ondoren. Epaiketak akusazioen ondorioekin jarraituko du, baita defentsaren azalpenekin ere; gero, azken hitza eta epaia epaimahaiaren esku geratuko dira.

