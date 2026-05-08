Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maialen Mazon hiltzeagatik akusatutako gizonak biktimaren odol orbanak zituen arropetan

Ostiral honetan egin da Arabako Probintzia Auzitegian ustezko hiltzailearen aurkako epaiketaren bosgarren saioa. Auzipetuaren arroparen hainbat lagin aztertzeaz arduratu ziren Ertzaintzako bi adituk deklaratu dute gaur. Zehazki, haren galtzetan zegoen orban bat, eta alkandoran eta zapatiletan zituen orban batzuk ikertu dituzte, eta ondorioztatu dute odol orbanak zirela eta odol hori Mazonen DNArekin bat zetorrela. 

GRAFCAV2882. VITORIA, 05/05/2026.- Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la segunda sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE/ L. Rico

Maialen Mazonen hilketaren epaiketa. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jaime R. akusatuak, 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon emaztea labankadaz hiltzea egotzita epaitzen ari diren gizonak, biktimarenak ziren hainbat odol orban zituen arropetan. 

Ostiral honetan egin da Arabako Probintzia Auzitegian gizon horren kontra herri epaimahaiarekin egiten ari diren epaiketaren 5. saioa. 45 urteko espetxe-zigorra eskatu du fiskaltzak harentzat: 25 urte azpikeriaz eta ankerkeriaz hiltzeagatik, ahaidetasun- eta genero-astungarriekin; 8 urte abortu-delitu bakoitzeko (bikiez haurdun zegoen) eta 4 urte adingabea abandonatzeagatik. Defentsak absoluzioa eskatu du, buru nahasmendu iragankorra argudiatuta.

Krimena 2023ko maiatzaren 27ko arratsaldean gertatu zen, Arabako hiriburuko apartahotel batean, baina hurrengo egunera arte ez zuten horren berri izan. Bien bi urteko alaba (onik atera zen) amaren hilotzaren ondoan egon zen, bakarrik, 18 orduz. 

Gaur auzipetuaren arroparen hainbat lagin aztertzeaz arduratu ziren Ertzaintzako bi adituk deklaratu dute. Zehazki, haren galtzetan zegoen orban bat eta alkandoran eta zapatiletan zituen bina ikertu, eta ondorioztatu dute odol orbanak zirela eta odol hori Mazonen DNArekin bat zetorrela. 

Era berean, analisi toxikologikoen, zuntzen, azterketa genetikoen eta armen azterketen arduradunek azaldu dutenez, biktimak zituen zauriak "bateragarriak" ziren krimena gertatu zen apartahoteleko aiztoetako batekin, nahiz eta erabilitako arma ez zuten inoiz aurkitu.

Azterketek erakutsi dutenez, bestalde, biktimak alkohol tasa "altua" zuen odolean (1,55 gramo litroko), eta diazepama ere aurkitu zuten, dosi "erabat terapeutikoan", baliteke aurreko egunean hartutakoa izan izana. 

Hilketaren unean, Jaime R. auzipetuak urruntze agindua zuen indarrean, eta genero indarkeria egotzita salatu zuten Valentziako Erkidegoan. Krimena izan baino egun gutxi batzuk lehenago iritsi ziren Valentziatik Gasteizera, eta han bizi izan ziren aurretik. 

Mazon "muturreko arriskuko biktima" gisa agertzen zen genero indarkeria kasuen jarraipena egiteko Estatuko VioGen sisteman, baina Ertzaintzak "arrisku baxua" zuen biktima gisa kalifikatu zuen. Kasu horren ondorioz, Ertzaintzak aldatu egin zituen halako kasuetan jarduteko protokoloak.

Epaiketak datorren astean jarraituko du, adituen froga gehiagorekin, akusatuaren deklarazioarekin eta lau akusazioen (Fiskaltza, Maialen Mazonen familia, Adingabeen Kontseilua eta Clara Campoamor elkartea) eta defentsaren abokatuaren azken txostenekin.

Maialen Mazonen hilketaren epaiketa: akusatuak mezu bat bidali zuen "lodi liatu dut" esanez
Lekuko batek Maialen Mazonen ustezko hiltzailea "alderrai" gisa deskribatzen du eta "familia bere kontra jartzearen" errua egozten ziola dio
Guardia Zibileko agente baten esanetan, Maialen Mazonek "muturreko" arriskuko biktima gisa katalogatzeko baldintza guztiak betetzen zituen
Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gasteiz Epaiketak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

homenaje-Lukas-Agirre-efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lukas Agirre hiltzeaz akusatutakoen "errugabetasun presuntzioa suntsitzeko zantzu nahikoak" ikusten ditu fiskalak

2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuta geratuko da herri epaimahaia, eta astelehenean hasiko da epaiketa bera, aurretiazko gaiak aztertuta. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 22 eta 25 urte arteko kartzela zigorra eskatzen dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak Gaixotasun Infekzioso Emergenteen Aholku Batzordea aktibatu du hantabirusak eragindako alerta hurbiletik jarraitzeko

Gontzal Tamayo Osasun sailburuordea buru duen organoak bere lehen azalpenak eman ditu MV Hondius ontziaren egoera aztertu ondoren, eta lasaitasunerako mezua helarazi nahi izan du, Euskadin arriskua oso txikia dela goraipatuz; Osakidetzak, berriz, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Goi Mailako Isolamendu eta Tratamenduko Unitatea operatibo eta prest du edozein gorabeherari aurre egiteko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X