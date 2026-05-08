El acusado de asesinar a Maialen Mazón tenía su ropa manchada con sangre de la víctima
Jaime R. acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa, Maialen Mazón, en mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz, tenía en su ropa varias manchas de sangre que pertenecían a la víctima, que estaba embrazada de gemelas en el momento de su muerte.
Este viernes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la quinta sesión del juicio con jurado popular contra este hombre, que se enfrenta a una petición de cárcel de 45 años: 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y género; 8 años por cada uno de los dos delitos de aborto y 4 por abandono de menor. La defensa pide la absolución por trastorno mental transitorio.
El crimen se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de la capital alavesa pero no fue descubierto hasta el día siguiente. La hija en común de dos años -que resultó ilesa- permaneció sola junto al cadáver de su madre 18 horas.
Hoy han declarado dos peritos de la Ertzaintza que se encargaron de analizar varias muestras de la ropa del encausado. En concreto, investigaron una mancha en sus vaqueros, otra en la camisa y dos en sus zapatillas. Las machas resultaron ser sangre y esta coincidía con el ADN de Mazón.
También han declarado las responsables de los análisis toxicológicos, de fibras, genéticos y de armas, entre otros informes, que han explicado que las heridas que presentaba la víctima eran "compatibles" con uno de los cuchillos del apartahotel donde sucedió el crimen, aunque el arma utilizada nunca fue hallada.
También han constatado que la víctima tenía un tasa "alta" de alcohol de sangre (1,55 gramos por litro) y que había consumido diazepan en una dosis "totalmente terapéutica" que podía haberse tomado el día anterior.
En el momento del crimen Jaime R. tenía una orden de alejamiento y había sido denunciado por violencia de género en la Comunidad Valenciana, donde residía la pareja antes de trasladarse a Vitoria-Gasteiz, ciudad a la que habían llegado unos días antes del crimen.
Mazón figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a 'riesgo bajo'. Este caso llevó a la Policía vasca a cambiar sus protocolos de actuación en estos casos.
El juicio continuará la semana que viene con más pruebas periciales, la declaración del acusado y los informes finales de las cuatro acusaciones -Fiscalía, familia de Maialen Mazón, Consejo del Menor y Asociación Clara Campoamor- y del abogado de la defensa.
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