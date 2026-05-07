La agente de la Guardia Civil que atendió a Maialen Mazón y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria-Gasteiz, ha subrayado que la joven, asesinada en mayo de 2023 en la capital alavesa, reunía todos los "requisitos" para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo "extremo", tal como la clasificó el instituto español. Cuando la Ertzaintza asumió su vigilancia, ha precisado, redujo el nivel a riesgo "bajo".

La Audiencia Provincial de Álava acoge este jueves la cuarta sesión del juicio por este crimen, por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que, cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que, en el momento en el que acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".



Según ha explicado la agente, catalogó la situación de la joven como de riesgo extremo, el nivel más elevado en materia de violencia de género, porque reunía todos los requisitos para ello, entre ellos la existencia de vulneraciones frecuentes de la orden de alejamiento, fuertes discusiones y el hecho de que la pareja tuviera una hija menor de edad.



Además, esta testigo, especialista en violencia machista, ha afirmado que Maialen era una víctima especialmente vulnerable porque "no era consciente" del riesgo en el que se encontraba. "No se daba cuenta de la realidad (...) Siempre decía: no me va a hacer daño", ha explicado.



En la sesión de hoy, también ha declarado la madre del presunto asesino, quien ha asegurado que, "en condiciones normales", su hijo "no es capaz de hacer algo así".

Por otra parte, dos testigos han declarado que en la noche del crimen vieron al acusado deambulando por la calle con las zapatillas manchadas de sangre. Han precisado que no parecía estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.