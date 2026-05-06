Albanese ante el 'Guernica': Es increíble lo mucho que resuena con lo que he visto en Gaza
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, se mostró este miércoles impresionada ante el 'Guernica', el famoso cuadro de Pablo Picasso que habla a su juicio de "la destrucción de la vida civil", por lo mucho que le "resuena" con lo que ha visto en los territorios palestinos ocupados.
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