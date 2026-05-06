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Albanese ante el 'Guernica': Es increíble lo mucho que resuena con lo que he visto en Gaza

Francesca Albanese "Guernica"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Albanese 'Gernika' aurrean: Ikaragarria da, Gazan ikusi dudanaren erreflexua dirudi
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Agencias | EITB

Última actualización

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, se mostró este miércoles impresionada ante el 'Guernica', el famoso cuadro de Pablo Picasso que habla a su juicio de "la destrucción de la vida civil", por lo mucho que le "resuena" con lo que ha visto en los territorios palestinos ocupados.

 

Bombardeo de Gernika Palestina Sociedad

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