Blusas y neskas rinden homenaje a las víctimas del 3 de Marzo con pañuelos negros al cuello
50 años después de la masacre del 3 marzo, las fiestas de La Blanca de Vitoria han acogido hoy un emotivo acto de recuerdo en memoria de los cinco trabajadores asesinados por la Policía. Una multitud se ha sumado al acto celebrado a las puertas de la Catedral Nueva.
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Evacúan a un millar de personas en el centro de Baiona por una fuga de gas
Un millar de vecinos y vecinas del centro de Baiona han sido desalojados de sus viviendas durante la pasada noche por una fuga de gas que ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguridad. Los bomberos han cerrado un perímetro de 100 metros y no han permitido el regreso a los domicilios hasta la una de la madrugada.
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¿Qué se conoce del gran marino que dio la primera vuelta al mundo? Nos acercamos a su figura cuando se cumplen 504 años de su desembarco en Getaria con la nao Victoria y sus 17 tripulantes supervivientes.
La Blanca celebra hoy el Día Infantil con Edurne y Celedón Txiki como protagonistas
La cuarta jornada de las fiestas de la Virgen Blanca estará dedicada a los niños y las niñas, con la tradicional bajada de Edurne y Celedón Txiki como acto central. La programación incluye actividades durante todo el día y orain.eus ofrecerá en directo la bajada desde la plaza de la Virgen Blanca.
Migrantes relatan su camino hasta un nuevo destino
Explican que tuvieron que realizar más de un intento antes de conseguir llegar al destino previsto. Algunos migrantes realizan el trayecto acompañados de otras personas que comparten la misma situación.
Consejos para disfrutar con seguridad del eclipse solar el 12 de agosto
La principal recomendación es evitar los viajes largos siempre que sea posible. Si el eclipse puede contemplarse desde el lugar de residencia o desde un municipio cercano, con buenas condiciones de visibilidad, es preferible optar por esa alternativa.
La ONCE pone a disposición de las personas ciegas un dispositivo para transformar la luz del eclipse en sonidos
LightSound para seguir cada fase del fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto en diferentes puntos de observación inclusivos.
Un hombre asesina a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de Murcia
Por otro lado, el detenido en Benahavís (Málaga) por el asesinato de una mujer de 45 años confesó ser el autor del crimen en un diario que escribió durante su huida y que dejó en la puerta de la casa de un amigo. Este lo encontró y lo entregó a la Guardia Civil.
Gaztelugatxe cerrará sus accesos la tarde del eclipse del 12 de agosto
Bizkaiko Aldundiak esan duenez, operatiboaren helburua da pertsonen segurtasuna bermatzea, natura-ingurunea babestea eta sarbideen eta mugikortasunaren kudeaketa erraztea, inguru horretan jendetza batzea aurreikusten baita.
Onintza Enbeita y Ainhoa Urrejola, preparadas para dar inicio a Aste Nagusia
Enbeita ya tiene escrito el pregón. Adelanta que habrá bertsos, pero que no todo será en bertsos. La pregonera aboga por unas fiestas basadas en el respeto y la convivencia, sin malas noticias que lamentar.