MEMORIA HISTÓRICA
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Blusas y neskas rinden homenaje a las víctimas del 3 de Marzo con pañuelos negros al cuello

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MARTXOAK 3 OMENALDIA BLUSAK NESKAK
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Martxoaren 3ko biktimak gogoan, zapi beltzak jantzi dituzte blusek eta neskek
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EITB

Última actualización

50 años después de la masacre del 3 marzo, las fiestas de La Blanca de Vitoria han acogido hoy un emotivo acto de recuerdo en memoria de los cinco trabajadores asesinados por la Policía. Una multitud se ha sumado al acto celebrado a las puertas de la Catedral Nueva. 

 

Titulares de Hoy Fiestas de La Blanca 2026 Vitoria-Gasteiz Memoria Histórica Sociedad

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