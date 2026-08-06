MEMORIA HISTORIKOA
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Martxoaren 3ko biktimak gogoan, zapi beltzak jantzi dituzte blusek eta neskek

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MARTXOAK 3 OMENALDIA BLUSAK NESKAK
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Jaiak eta memoria ekimenaren barruan, Martxoaren 3ko sarraskian hildako bost langileak eta ehunka zaurituak gogoratu dituzte gaur Gasteizko Andre Maria Zuriaren festetan.  Jendetza batu da Katedral Berriaren atarian egin duten oroimen ekitaldian. 

 

Eguneko Titularrak Gasteizko jaiak 2026 Gasteiz Memoria Historikoa Gizartea

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