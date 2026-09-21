La tensión migratoria dispara los incidentes en Ceuta durante una protesta contra Negu Gorriak
La Policía Nacional ha efectuado disparos al aire y al menos dos personas han sido detenidas tras los incidentes registrados este domingo en el entorno del Puerto de Ceuta durante una protesta contra el colectivo navarro Negu Gorriak/Derecho a Techo. Un grupo de manifestantes acosó y lanzó objetos contra el vehículo de una diputada ceutí al creer que en él se protegía a miembros de la asociación.
La protesta había sido convocada a través de las redes sociales para mostrar el rechazo a la presencia prevista en Ceuta del colectivo pamplonés, que trabaja en apoyo de personas migrantes. La convocatoria mezcló las críticas a la inmigración con acusaciones contra la asociación por su procedencia de Iruñea y por el nombre de Negu Gorriak, que algunos manifestantes relacionaron con la banda musical de Fermin Muguruza y, a partir de ahí, con ETA.
Alrededor de medio centenar de personas se concentró pasadas las 18:45 horas en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, por donde estaba previsto que se desplazara el colectivo navarro. Negu Gorriak/Derecho a Techo había anunciado previamente su intención de acudir a la ciudad para prestar ayuda humanitaria y participar en labores de emergencia y observación ante posibles agresiones contra personas refugiadas.
La protesta acaba en enfrentamientos
La situación se tensó pasadas las 20:15 horas, cuando varios manifestantes bloquearon el paso de un vehículo y lanzaron objetos contra él. El coche fue zarandeado y sus ocupantes quedaron rodeados, lo que obligó a intervenir a los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona.
La conductora era Julia Ferreras, diputada en la Asamblea de Ceuta por Ceuta Ya!. El líder de la formación, Mohamed Mustafa, confirmó posteriormente los hechos a través de sus redes sociales y señaló que Ferreras se había personado en Comisaría para denunciar lo ocurrido.
El episodio provocó un aumento de la tensión y enfrentamientos entre manifestantes y agentes. Tras la llegada de refuerzos policiales, efectivos antidisturbios de la Policía Nacional efectuaron disparos al aire para tratar de controlar la situación.
Al menos dos personas han sido detenidas en relación con los incidentes. No se han registrado heridos, aunque la situación generó momentos de especial tensión en las inmediaciones del recinto portuario.
Protestas por la política migratoria
Los incidentes se produjeron después de otra movilización celebrada horas antes en Ceuta y convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV). Cientos de personas participaron en esa protesta, en la que se reclamó un "blindaje fronterizo", "expulsiones inmediatas" y el fin de las "regularizaciones masivas".
El clima de tensión se ha producido en un contexto marcado por la cuestión migratoria en la ciudad autónoma y por la entrada masiva de migrantes registrada el pasado julio.
Un colectivo de apoyo a personas sin hogar y migrantes
Negu Gorriak/Derecho a Techo nació en Pamplona como un colectivo autogestionado para ofrecer refugio y alojamiento nocturno a personas sin hogar durante los meses de frío.
En los últimos meses, la asociación ha adquirido visibilidad en Iruñea por su trabajo de apoyo a personas migrantes que viven en la calle. En el caso de Ceuta, el colectivo había anunciado su intención de trasladar ese trabajo de apoyo a la ciudad autónoma y participar en labores humanitarias y de observación.
La convocatoria de la protesta contra el colectivo se difundió en redes sociales antes de su desplazamiento previsto a Ceuta, lo que contribuyó a concentrar a manifestantes en las inmediaciones del puerto.