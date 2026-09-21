La tensión migratoria dispara los incidentes en Ceuta durante una protesta contra Negu Gorriak

La Policía Nacional ha efectuado disparos al aire y al menos dos personas han sido detenidas tras los incidentes registrados este domingo en el entorno del Puerto de Ceuta durante una protesta contra el colectivo navarro Negu Gorriak/Derecho a Techo. Un grupo de manifestantes acosó y lanzó objetos contra el vehículo de una diputada ceutí al creer que en él se protegía a miembros de la asociación.

La protesta había sido convocada a través de las redes sociales para mostrar el rechazo a la presencia prevista en Ceuta del colectivo pamplonés, que trabaja en apoyo de personas migrantes. La convocatoria mezcló las críticas a la inmigración con acusaciones contra la asociación por su procedencia de Iruñea y por el nombre de Negu Gorriak, que algunos manifestantes relacionaron con la banda musical de Fermin Muguruza y, a partir de ahí, con ETA.

Alrededor de medio centenar de personas se concentró pasadas las 18:45 horas en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, por donde estaba previsto que se desplazara el colectivo navarro. Negu Gorriak/Derecho a Techo había anunciado previamente su intención de acudir a la ciudad para prestar ayuda humanitaria y participar en labores de emergencia y observación ante posibles agresiones contra personas refugiadas.