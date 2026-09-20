La Fiscalía ceutí envía al juez denuncias de menores por vejaciones en centros de acogida

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha trasladado al Juzgado varias denuncias de menores migrantes no acompañadas que han asegurado haber sufrido abusos o vejaciones en centros de acogida de la red de protección autonómica.

Según han confirmado fuentes de la Fiscalía de Ceuta, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de alguna denuncia presentada ante la Policía, que ha sido puesta a disposición del órgano judicial.

Las fuentes han subrayado que la Fiscalía no ha abierto una investigación general sobre los centros de menores ni está investigando con carácter general supuestos abusos o vejaciones en estos recursos.

Además, han precisado que la decisión de remitir las actuaciones al Juzgado responde a "razones estrictamente funcionales y de organización", teniendo en cuenta la extraordinaria carga de trabajo que actualmente soporta la Fiscalía de Ceuta.

Han señalado que el objetivo es evitar la duplicidad de investigaciones sobre unos mismos hechos y garantizar que sean investigados por el órgano competente.

Desde Fiscalía aseguran que permanecen atentos a cualquier situación que pudiera afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores bajo protección, y actuará, dentro de sus competencias, ante cualquier hecho que pudiera revestir caracteres de delito.

El diario El País ya adelantó estas denuncias, y según su información, varias adolescentes abandonaron dos centros de menores de la ciudad autónoma debido a malos tratos, castigos físicos, falta de atención médica o amenazas de devolverlas a Marruecos por parte de personal de trabajo.

"Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada", dice una de ellas en declaraciones al mencionado diario, al tiempo que asegura que hay muchas jóvenes más en su misma situación, entre ellas una que habría sufrido insultos de índole sexual y amenazas de violación explícitas.

De acuerdo con esta información, el pasado jueves se tomó declaración a las jóvenes y ese mismo día el área de menores de la ciudad intervino. Se identificó a dos hombres de seguridad que, según las denunciantes, profirieron insultos y amenazas, que fueron relevados de su cargo y sustituidos por mujeres, y también a una educadora a la que las menores acusan de maltrato.