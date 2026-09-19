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Dos ciclistas resultan heridos tras ser atropellados por un vehículo en Alegia

El atropello ha ocurrido esta mañana en la carretera GI-2133. Los heridos han sido evacuados a la clínica de La Asunción de Tolosa.
Euskaraz irakurri: Bi txirrindulari zauritu dira Alegian ibilgailu batek harrapatuta

EITB

Última actualización

Dos ciclistas que circulaban por la carretera GI-2133 a la altura de Alegia (Gipuzkoa) han resultado heridos este sábado tras ser atropellados por un vehículo, ha informado el Departamento de Seguridad. Ambos han tenido que ser evacuados al hospital. 

El atropello ha tenido lugar sobre las 10:30 horas en el municipio guipuzcoano, a donde se ha movilizado servicios de emergencia y sanitarios.

Los ciclistas, cuyo estado no ha sido detallado por las fuentes, han sido evacuados a la clínica de La Asunción de Tolosa.

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