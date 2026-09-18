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Sánchez anuncia nuevos requisitos para las universidades: más presencialidad y un 50 % de profesores doctores

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

En palabras del presidente del Gobierno español, el nuevo decreto tiene como objetivo "reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitario".

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