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Sánchez anuncia nuevos requisitos para las universidades: más presencialidad y un 50 % de profesores doctores
En palabras del presidente del Gobierno español, el nuevo decreto tiene como objetivo "reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitario".
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