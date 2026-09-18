Un hombre ha sido rescatado este viernes en aguas de la playa de Ondarreta en San Sebastián, tras lo que ha sido trasladada al Hospital Donostia según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las 06:30 horas un comunicante ha dado el aviso de que oía los gritos de auxilio de una persona procedentes del mar a la zona del Paseo de Eduardo Chillida, al final de la playa de Ondarreta.

Al lugar se han desplazado personal de emergencia y bomberos que han sacado del agua sobre las 07:15 horas al hombre, que ha sido asistido y trasladado al Hospital Donostia, han precisado las fuentes.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso.