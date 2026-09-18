SAN SEBASTIÁN
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Rescatado un hombre en la playa de Ondarreta

Los bomberos han podido sacarlo del agua hacia las 07:15 horas, tras lo que ha sido llevado al Hospital Donostia.
Ondarreta hondartza playa eguraldi txarra mal tiempo Donostia-San Sebastián. EFE
Imagen de la playa de Ondarreta ajena a la información. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon bat erreskatatu dute Donostiako Ondarreta hondartzan

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido rescatado este viernes en aguas de la playa de Ondarreta en San Sebastián, tras lo que ha sido trasladada al Hospital Donostia según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Sobre las 06:30 horas un comunicante ha dado el aviso de que oía los gritos de auxilio de una persona procedentes del mar a la zona del Paseo de Eduardo Chillida, al final de la playa de Ondarreta.

Al lugar se han desplazado personal de emergencia y bomberos que han sacado del agua sobre las 07:15 horas al hombre, que ha sido asistido y trasladado al Hospital Donostia, han precisado las fuentes.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Bomberos Sociedad

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