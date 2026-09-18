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Gizon bat erreskatatu dute Ondarreta hondartzan

07:15 aldera uretatik atera dute suhiltzaileek, eta larrialdi zerbitzuek Donostia Ospitalera eraman dute.

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Ondarreta hondartza. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Gizon bat erreskatatu dute gaur goizean Donostiako Ondarreta hondartzan. Suhiltzaileek uretatik atera ostean, larrialdi zerbitzuek Donostia Ospitalera eraman dute, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

06:30 aldera lekuko batek larrialdi zerbitzuei deitu die, Ondarreta hondartzaren amaieran, Eduardo Chillida pasealekuaren parean, uretatik laguntza oihuak entzuten ari zirela jakinarazteko. 

Larrialdi zerbitzuak eta suhiltzaileak bertaratu dira, eta 07:15 aldera atera dute gizona uretatik

Ikerketa ireki dute gertaeraren nondik norakoak argitzeko. 

Donostia Gipuzkoa Suhiltzaileak Gizartea

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