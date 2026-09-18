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Gizon bat erreskatatu dute Ondarreta hondartzan
07:15 aldera uretatik atera dute suhiltzaileek, eta larrialdi zerbitzuek Donostia Ospitalera eraman dute.
Gizon bat erreskatatu dute gaur goizean Donostiako Ondarreta hondartzan. Suhiltzaileek uretatik atera ostean, larrialdi zerbitzuek Donostia Ospitalera eraman dute, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
06:30 aldera lekuko batek larrialdi zerbitzuei deitu die, Ondarreta hondartzaren amaieran, Eduardo Chillida pasealekuaren parean, uretatik laguntza oihuak entzuten ari zirela jakinarazteko.
Larrialdi zerbitzuak eta suhiltzaileak bertaratu dira, eta 07:15 aldera atera dute gizona uretatik.
Ikerketa ireki dute gertaeraren nondik norakoak argitzeko.
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