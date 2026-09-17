Ezkontzak % 8,4 gutxitu dira Euskadin urteko lehen hiruhilekoan
Guztira 1.160 ezkontza egin dira lehen hiruhilekoan, Eustaten arabera, eta Araban eta Gipuzkoan gutxitu dira gehien. Azken hamarkadetan bezala, ezkontza tradizionalek nabarmen egin dute behera; izan ere, bikoteek beste eredu batzuen alde egiten dute. Ezkontzen % 97 zibilak izan dira eta % 3 soilik erlijiosoak.
Estatistikek garbi erakusten dute: gero eta ezkontza gutxiago egiten dira Euskadin. Urteko lehen hiruhilekoan, 1.160 ezkontza egin ziren; hau da, 2025eko tarte berean baino % 8,4 gutxiago (106 ezkontza gutxiago), Eustat Euskal Estatistika Erakundeak emandako datuen arabera.
Jaitsiera esanguratsuenak Araban eta Gipuzkoan izan dira. Lehenengoan 139 ezkontza ospatu ziren (% 19,7 gutxiago), eta bigarrenean, 377 (% 14,7 gutxiago). Bizkaian, guztira, 599 ospakizun egin ziren, % 1,2 gutxiago.
Ezkontzeko moduei dagokionez, ezkontza tradizionala etengabe ari da garrantzia galtzen. Ezkontzen % 97 zibilak izan ziren, eta % 3 soilik erlijiosoak.
Ezkontza guztietatik, 1.109 sexu desberdineko pertsonen artekoak izan ziren, eta beste 51 sexu bereko pertsonen artekoak (28 ezkontza emakumeen artekoak eta 23 gizonen artekoak).
Hilabeteei erreparatuz gero, loturen % 42,8 martxoan egin ziren, % 30,8 otsailean eta % 26,4 urtarrilean. Ezkongaien adinari dagokionez, senarren % 90,7k eta emazteen % 87,1ek 30 urte edo gehiago zituzten.
Ezkongai gehienak ezkongabeak ziren: gizonen % 79,6 eta emakumeen % 80,6. Nolanahi ere, 15 gizon alargun eta 213 gizon dibortziatu berriz ezkondu ziren; eta emakumeen artean, 9 alargun eta 208 dibortziatu.
Nazionalitateari dagokionez, ezkontideen % 15 atzerritarrak ziren; zehazki, gizonen % 15,8 eta emakumeen % 16,3.