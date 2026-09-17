Bajan un 8,4 % los matrimonios en Euskadi en el primer trimestre del año

Las estadísticas reflejan una bajada constante en las celebraciones de bodas. Los matrimonios celebrados en Euskadi en el primer trimestre del año fueron 1160, lo que supone un descenso del 8,4 % (106 menos) respecto del mismo trimestre de 2025, según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Esta tendencia a la baja muestra caídas significativas sobre todo en Álava y Gipuzkoa. En Álava, con 139 matrimonios, los enlaces descendieron un 19,7 %; en Bizkaia, con 599 matrimonios, la bajada fue del 1,2 % y en Gipuzkoa, con 377, la reducción se situó en el 14,7 %. Del total de bodas, un 3,9 % fueron inscritas fuera de Euskadi.



El matrimonio tradicional también pierde peso frente a otras fórmulas de convivencia. El 97 % de las bodas fueron civiles (un 0,7 % menos que en los tres primeros meses del año pasado) y tan solo el 3 % fueron religiosas.



Del total de los matrimonios, 1109 fueron entre personas de distinto sexo y otros 51 los protagonizaron personas del mismo sexo (28 enlaces fueron entre mujeres y 23 entre hombres).



Por meses, el 42,8 % de los enlaces se celebraron en marzo, el 30,8 % en febrero y el 26,4 % en enero; y por edad de los contrayentes, el 90,7 % de los esposos y el 87,1 % de las esposas tenían 30 años o más.



La mayoría de las personas contrayentes eran solteras -el 79,6 % de ellos y el 80,6 % de ellas-, aunque también hubo 15 viudos y 213 divorciados que volvieron a contraer nupcias y 9 viudas y 208 divorciadas que volvieron a casarse.



En cuanto a la nacionalidad, un 15 % de los contrayentes eran extranjeros, en concreto, el 15,8 % de los hombres y el 16,3 % de las mujeres.