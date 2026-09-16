Oporrak baimenik gabe 17 egunez luzatu zituen langile baten kaleratzea berretsi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak
Epaitegiak proportzionatutzat jo du kaleratzea, langileak ez baitzuen baimenik egiaztatu eta haren absentziak kalte ekonomikoak eta antolakuntzakoak eragin baitzizkion enpresari.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko (NJAN) Lan Arloko Salak langile baten kaleratzea berretsi du, 17 egunez lanera baimenik eta justifikaziorik gabe joan ez zelako. Enpresak ezarritako oporraldia amaitu ondoren ez zen lanera itzuli, eta atzerrian egon zen.
Epaiak Iruñeko Auzitegiko Lan Arloko 3. atalak joan den otsailean emandako ebazpena berretsi du. Hala ere, erabakia Auzitegi Gorenean doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoaren bidez errekurritu daiteke.
Oporraldia amaitu eta ez zen lanera itzuli
Arotzeria-lanak egiten dituen enpresak langile guztien oporrak zehaztu zituen urteko egutegi batean. Egutegia aldagelan jarri zuten, langile guztien eskura.
2025ean, udako oporrak uztailaren 7tik 18ra eta abuztuaren 18tik 29ra ezarri zituzten. Langilea, peoi lanetan, uztailaren 8an joan zen oporretan, eta abuztuaren 11ra arte ez zen itzuli.
Uztailaren 21ean amaitu zen zegokion oporraldia, baina langilea ez zen lanera itzuli. Hurrengo egunean, enpresak zehapen-espedientea ireki zuen eta langilearekin harremanetan jartzen saiatu zen, baina ez zuen lortu.
Langilearen absentziak kalte ekonomikoak eta antolakuntzakoak eragin zizkion enpresari; izan ere, hainbat lan eta eskaera bertan behera utzi edo baztertu behar izan zituen.
Langileak alegatu zuen nagusiarekin uztailaren 7tik abuztuaren 12ra bitartean oporrak hartzea adostu zuela. NJANek, ordea, nabarmendu du ez dela baimen hori egiaztatu.
Hiru egunetik gorako absentzia, falta oso larria
Salak proportzioduntzat jo du kaleratzea, dagokion hitzarmen kolektiboak falta oso larritzat jotzen baitu hilabete berean hiru egunetik gora justifikaziorik gabe lanera ez joatea. Kasu honetan, langileak 17 egun egin zituen lanera joan gabe.
Magistratuek gaineratu dute langilearen antzinatasunak eta aurretik zehapenik jaso ez izanak ez dutela zigor arinagoa ezartzea justifikatzen, enpresari eragindako kaltea eta arau-haustearen larritasuna kontuan hartuta.