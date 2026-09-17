Gizon bat atxilotu dute Bilbon, ibilgailuak erregistratzeko eta delituak egiteko mutil baten identitatea usurpatzeagatik
Gainera, Ertzaintzak eginbideak ireki dizkie sei pertsonari, ikertu gisa. Gazte horren izenean ibilgailuak behin-behinean edo modu formalean erregistratzea eta auto horiek biktimari egotzi zitzaizkion hainbat arau-hauste egiteko erabiltzea leporatzen zaie.
Ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon, eta beste sei lagun ikertzeko izapideak abiatu ditu, mutil baten izenean ibilgailuak erregistratzeko sortutako sare bateko kide direlakoan, gaztearen identitatea usurpatuta ibilgailuen benetako erabiltzaileak salbu egon zitezen. Auto horiek delituak egiteko erabiltzen ziren, eta, gainera, biktimari egotzi zitzaizkion arau-hauste ugari egiten zituzten.
Urte hasieran, Ertzaintzak ikerketa bat jarri zuen abian, Bilboko epaitegi batek bidalitako ofizio baten ondorioz. Horretan, salaketa bat ikertzeko eskatu zion. Biktimak, 21 urteko mutil batek, hainbat trafiko-isun jaso zituela adierazi zuen, gidabaimenik ez izan arren, eta isunetako ibilgailuak haren ingurukoak ez izan arren.
Egindako ikerketen ondorioz, salatzailea gutxienez hamar ibilgailurekin lotuta zegoela egiaztatu zuten. Ibilgailu horietako batzuetan titularra ei zen, eta beste batzuetan, berriz, ibilgailu horiek gidari gisa erabiltzea egotzi zitzaion, zirkulazio-istripuetan eta bestelakoetan.
Hainbat jarduketaren ondoren, ibilgailuak salerosten ari zen gizon bat identifikatu zuten, eta, ibilgailu horien titulartasuna bere gain hartu beharrean, biktimaren izenean jartzen zituen. Ondoren, auto horiek hainbat delitutarako erabiltzen ziren (lapurretak, gasolindegietan ez ordaintzea...), eta zirkulazio-istripuetan ere inplikatuta zeuden, eta trafikoko ehun arau-hauste inguru egin ziren, eta biktimari erantzukizuna egotzi zitzaion. Erabilitako dokumentazio faltsua Bizkaiko bi gestoriatan izapidetu zen.
Beharrezko eginbideak amaitu ondoren, atxilotua epailearen esku jarriko dute. Gizonak olizia-aurrekariak ditu, eta aurretik ere atxilotu izan dute.