Abenduaren erdialdean irekiko dute Bilboko Ensancheko aparkalekua, 549 plazarekin
Aparkalekuak bost solairu izango ditu, horietako bi egoiliarrentzat, eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko 34 gune izango ditu; plaza berritua, berriz, 2027ko martxoan amaituko dute.
Bilboko Ensancheko aparkalekua abenduaren erdialdean irekiko dute berriro, bi urte baino gehiagoko obren ondoren. Aparkaleku berriak 549 plaza izango ditu bost solairutan banatuta: bi egoiliarrentzat izango dira eta beste hirurak txandakako aparkalekurako.
Nora Abete Bilboko Udaleko Mugikortasun eta Jasangarritasuneko zinegotziak ostegun honetan bisitatu ditu obrak, Europako Mugikortasunaren Astearen barruan. Aparkalekuak bi sarrera izango ditu, itxaronaldiak eta kanpoaldeko pilaketak murrizteko.
Ibilgailu elektrikoentzako karga-puntuak
Txandakako aparkalekuko 34 plazatan ibilgailu elektrikoak kargatzeko sistemak jarriko dituzte. 22 kW-rainoko kargak egiteko aukera izango dute, eta potentziaren kudeaketa dinamikoa izango dute. Gainera, erabiltzaileek aparkalekua eta erabilitako energia txartel berean ordaindu ahal izango dituzte.
Egoiliarrentzako gunean, berriz, plazen % 20k karga elektriko geldoa izango dute. Bizikletentzako guneak ere egongo dira, bai aparkalekuaren barruan, bai berritutako plazan.
Aparkalekuak, halaber, ibilgailuen zirkulazioa eta kudeaketa errazteko teknologia berriak izango ditu. Besteak beste, kamerak eta adimen artifizialeko sistemak erabiliko dituzte ezohiko egoerak, gaizki aparkatutako ibilgailuak edo gainbegiratzea behar dezaketen mugimenduak hautemateko. Ordainketa-makinek, gainera, ibilgailua non dagoen aurkitzen lagunduko dute.
Plaza, 2027ko martxorako prest
Aparkalekua abenduan irekiko duten arren, Ensancheko plaza berritua ez da amaituko 2027ko martxora arte. Guztira 6.900 metro koadroko esku-hartzea egingo dute, eta horietatik 3.980 metro koadro plazari berari dagozkio.
Azaleraren heren bat berdeguneetarako izango da, eta 38 zuhaitz landatuko dituzte, besteak beste, haritzak, pagoak, astigarrak, lizarrak eta akaziak. Gainera, hiru pergola jarriko dituzte, guztira 355 metro koadroko estalki begetalekin.
Udalaren arabera, diseinu horren helburua da plaza "hirigune atseginago eta jasangarriago" bihurtzea eta bero-boladen aurrean babesleku klimatiko izatea. Aparkaleku berria, gainera, Bilboko Emisio Baxuko Eremuarekin (ZBE) lotuta egongo da.