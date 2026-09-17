Gogora Institutuak Falange Espainolaren mehatxuak salatu ditu Ertzaintzaren aurrean
Falange Espainolak sinatutako mezu bat jaso du Memoriaren Euskal Institutuak: "Zelatatzen zaituztegu".
Alberto Alonso Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariak ostegun honetan jakinarazi duenez, salaketa jarri dute Ertzaintzaren aurrean, Falange Espainolaren partetik jasotako "mehatxuengatik". Falangeak mezu bat igorri die, esanez: "Zelatatzen zaituztegu".
Alonso komunikabideen aurrean agertu da institutuaren egoitzan, Bilbon, Gogorak joan den asteburuan jasotako azken mehatxuaren eta Ertzaintzan jarritako salaketaren berri emateko.
Memoriaren Euskal Institutuko zuzendariak jakinarazi duenez, mezu bat jaso dute, "Falangeak zelatatzen zaituzte" dioena. Mezu hori helbide elektroniko batetik bidali dute, udal hauteskundeetarako hautagai baten izen-abizenekin.
"Ez dago lekurik Euskadin zigorgabetasunerako"
"Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua garen aldetik, bozgorailu eta salaketa gisa balio izatea nahi dugu, duela egun batzuk ikusi dugun bezala, kazetariak mehatxatzen dituen zigorgabetasunaren aurrean ", adierazi du.
Gainera, "Euskadin zigorgabetasunerako lekurik ez" dagoela ziurtatu du, eta gizartean "begirada bifokala" zabaltzen ari dela gaineratu du, "espektro politiko jakin batetik datozen keinu bortitzen eta mehatxuen aurrean modu argi eta irmoan erantzuten duena, eta, larderiak eta mehatxuak kontrako polotik datozenean, zenbaitek, justifikatzen ez badu, jarduteko modu hori minimizatzen dute".
Falangearen aurkako espedientea
Gogora Institutuak Falangeari zigor-espedientea ireki eta sei hilabetera iritsi da mehatxua. 2025eko urriaren 12an deitutako manifestazio batean Memoria Historiko eta Demokratikoaren Legea urratzea leporatu diote Falangeari, Gerra Zibilaren biktimen aurkako adierazpenak eta eta oihuak bota zituztelako, baita 1936ko kolpe militarra goraipatzekoak ere.