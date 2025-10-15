GERTAERA    

Falangeren elkarretaratzearen sustatzaileari espedientea ireki dio Ertzaintzak

Falangeren kontzentrazioan parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izandako istiluak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du.

VITORIA, 12/10/2025.- Destrozos tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Agentziak | EITB

Ertzaintzak espediente bat ireki dio Falange Española taldeak Gasteizen igande honetan egin zuen elkarretaratzearen sustatzaileari, Hiritarren Segurtasun Legea ez omen duelako betetzen, Francoren garaiko ikurrak erabili baitzituzten.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken honetan baieztatu du espedientea ireki dela. Bitartean, Falangeren elkarretaratzean parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izan ziren istiluak argitzeko ikerketak jarraitzen du.

Ertzaintzak esku hartu zuen istiluetan 40 bat pertsona zauritu ziren, 20 agenteak ziren, eta 19 lagun atxilotu zituzten. Ondoren, aske utzi zituzten. Kalte materialak eragin zituzten, edukiontziak erre eta ibilgailu eta saltokietan kalteak eragin zituzten, besteak beste. Gasteizko Udalaren kalkuluen arabera, 10.000 bat euroko kaltea eragin dute.

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzaren dispositiboa ez zela nahikoa izan istiluak eragozteko.

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du

Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik.  EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio. 

