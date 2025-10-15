Falangeren elkarretaratzearen sustatzaileari espedientea ireki dio Ertzaintzak
Falangeren kontzentrazioan parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izandako istiluak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du.
Ertzaintzak espediente bat ireki dio Falange Española taldeak Gasteizen igande honetan egin zuen elkarretaratzearen sustatzaileari, Hiritarren Segurtasun Legea ez omen duelako betetzen, Francoren garaiko ikurrak erabili baitzituzten.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken honetan baieztatu du espedientea ireki dela. Bitartean, Falangeren elkarretaratzean parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izan ziren istiluak argitzeko ikerketak jarraitzen du.
Ertzaintzak esku hartu zuen istiluetan 40 bat pertsona zauritu ziren, 20 agenteak ziren, eta 19 lagun atxilotu zituzten. Ondoren, aske utzi zituzten. Kalte materialak eragin zituzten, edukiontziak erre eta ibilgailu eta saltokietan kalteak eragin zituzten, besteak beste. Gasteizko Udalaren kalkuluen arabera, 10.000 bat euroko kaltea eragin dute.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzaren dispositiboa ez zela nahikoa izan istiluak eragozteko.
Goreneko epailearen aurrean deklaratzeari uko egin arren, Fiskaltzak ez du Abalos espetxeratzea agindu
Ministro ohiak, Auzitegi Gorenean egindako lau deklarazioetan lehen aldiz, ez deklaratzeko eta azalpenik ez emateko eskubideari heldu dio. 95.437 euroko gastuetan susmoak sortu zituen txostenagatik eta PSOEk eskudirutan egindako ordainketa batzuengatik galdekatu du epaileak.
Otxandiano: "Ez gaude 'a posteriori' gaitzesteko, erabakiak hartu eta gertakariak eragozteko gaude"
Urriaren 12an Gasteizen izan ziren istiluen inguruan Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak egindako adierazpenen harira, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "onartezintzat" eta "akats politiko handitzat" jo du alderdi baten eta bestearen jokabideak faxistatzat jotzearen "ekidistantzia".
Eusko Jaurlaritzak Gaza berreskuratzeko laguntza-plan bat onartu du
Osasun-arretaz gainera, planak tokiko GKEentzako laguntzak jasotzen ditu, 1,2 milioi euroko aurrekontuarekin.
Falangearen mehatxuak jaso dituela salatu du Altsasuko alkateak
Javier Ollori zuzendutako mezu bat jaso dute Nafarroako herriko udaletxean, "Falangeak begi-bistan" duela ohartaraziz.
Abortatzeko eskubidea blindatzeko erreforma konstituzionala abiatu du Espainiako Gobernuak
Konstituzioaren erreformarako PPren babesa lortu beharko du Gobernuak. Gainera, legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuko die PPk gobernatzen dituen hiru autonomia erkidegori.
Belateko kontratazio mahaiko presidenteak ukatu egin du ustelkeriaz jokatu zela, berari dagokionez
Jesus Polo izan da Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean obra publikoko lizitazioei buruz hitz egiten lehena.
Sanchezek Israelen armen gaineko enbargoari eutsiko dio, eta esan du Espainia Gazara bake-tropak bidaltzeko prest dagoela
Gazako genozidioaren egileen aurka Nazioarteko Zigor Auzitegian irekitako prozesuek jarraitu dezatela eskatu du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du
Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik. EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio.
Bingen Zupiria: "Irudien azterketak argi eta garbi uzten du atzean zerbait antolatua dagoela"
Gasteizen urriaren 12an izan ziren istiluen harira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzak "jokabide hauek aztertu eta erantzun egokia" emango diela. Horrez gainera, onartezintzat jo ditu "indarkeria erabiltzea justifikatzen" duten "diskurtso antifaxistak".