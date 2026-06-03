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Bost hildako eta zauritu bat AP-8an Elgoibarren, furgoneta baten eta kamioi baten arteko istripuan 

Furgonetan zihoazen bost bidaiariak dira hildakoak, Nafarroako foruzainak denak; Iurretan praktikak egitera zihoazen. Kamioi gidaria da zauritutakoa. Errepidea guztiz itxi dute hasieran bi norabideetan; geroxeago errei bat zabaldu dute Irunerantz, baina "gauean zehar" kamioia erretiratu arte beste errepideetatik bideratuko dute trafikoa. 

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bost pertsona hil dira eta bat zauritu AP-8an Elgoibarren furgoneta baten eta kamioi baten artean izan den istripuan. 

Furgonetan zihoazen bost bidaiariak dira hildakoak, bostak ere Iurretan praktikak egitera zihoazen Nafarroako foruzainak. Kamioiaren gidaria da zauritutakoa. 

Ezbeharra gaur goizeko bederatziak eta laurden aldera gertatu da, AP-8 autobidean, Elgoibarren (Gipuzkoa).

Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik, aipatu bidean zihoan furgoneta batek zisterna-kamioi bat jo du, 69. kilometroaren parean.

ELGOIBAR (GIPUZKOA), 03/06/2026.- Los cinco ocupantes de una furgoneta han fallecido este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), tras colisionar su vehículo contra un camión cisterna, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El accidente se ha producido sobre las 9.15 horas por causas que se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario. EFE/Javier Etxezarreta

Istripuan jasandako zaurien ondorioz, furgonetako bost bidaiariak hil egin dira, bertaratutako osasun-zerbitzuek esan dutenez. Kamioiaren gidaria ospitalera eraman dute.

Justizia Sailak jakitera eman du hildakoen gorpuak BIlboko Auzi Medikuntzako Euskal Institutuan daudela dagoeneko. 

Istripuaren ondoren errepidea itxi egin dute, auto-ilara luzeak sortu dira inguruan eta zirkulazioa AP-1etik bideratu da.

10:30 pasa zirenean errei bat zabaldu dute, Irunerako norazkoan, baina auto-ilarak luzeak dira oraindik inguruetan. N-634 errepidean eta AP-1ean hainbat kilometrotakoak dira ilarak. 

Ertzaintzak ikerketa jarri du abian istripuaren nondik norakoak argitzeko.

 

Gauean zehar kenduko dute kamioia

Bidegi Gipuzkoako Azpiegitura Agentziak jakitera eman duenez , Behobiarako norabidean errei bat irekita dago eta txandaka bideratzen ari dira AP-1etik eta AP8tik heldutako ibilgailuak, eta hala jarraituko du kamioia erretiratu arte. Kamioia gauean kentzea aurreikusten da. 

Bilborako norabideari dagokionez, AP-1eko lotunea zabalik dago eta AP-8 Maltzagako lotunetik aurrera itxita dago, eta hala jarraituko du kamioia erretiratu arte. 

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