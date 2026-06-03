Cinco personas han fallecido y una ha resultado herida en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-8 en Elgoibar (entre Elgoibar y Eibar).

Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos ellos agentes de la Policía Foral que se dirigían ha realizar prácticas en Iurreta; el herido es el conductor del camión, que ha sido trasladado al hospital.

El trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de hoy, en la autopista AP-8 en el municipio guipuzcoano de Elgoibar.

Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.