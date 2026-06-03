Cinco fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-8 en Elgoibar
Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital. Si bien la carretera ha quedado completamente cortada, se ha podido abrir uno de los carriles en dirección Irun. El tráfico permanecerá desviado haste que se retire el camión "durante la noche".
Cinco personas han fallecido y una ha resultado herida en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-8 en Elgoibar (entre Elgoibar y Eibar).
Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos ellos agentes de la Policía Foral que se dirigían ha realizar prácticas en Iurreta; el herido es el conductor del camión, que ha sido trasladado al hospital.
El trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de hoy, en la autopista AP-8 en el municipio guipuzcoano de Elgoibar.
Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.
Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.
El Departamento de Justicia ha confirmado que los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Instituto Vasco de Medicina Legal.
Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose importantes retenciones en la zona y desviándose la circulación por la AP-1.
Pasadas las 10:30 horas se ha podido abrir uno de los carriles en sentido Irun aunque persisten las retenciones, principalmente en la N-634 y la AP-1.
La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
El camión será retirado durante la tarde
La Agencia de Infraestructuras de Gipuzkoa (Bidegi) informado de que en sentido Behobia se está dando paso alternativo por el carril derecho a los vehículos procedentes de la AP-1 y la AP8, e informa de que la situación se mantendrá hasta que se retire el camión, que previsiblemente será a lo largo de la tarde, aunque después se harán las labores de limpieza de la calzada.
En cuanto al tráfico en sentido Bilbao, el enlace de la AP-1 permanece abierto y la AP-8 permanece cerrado a partir del enlace de Maltzaga. También allí el cierre se prolongará hasta la retirada del camión.
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