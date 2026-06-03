Los cinco fallecidos en el accidente de Elgoibar eran policías forales
Los agentes se dirigían a Iurreta, a realizar un curso de formación con la Ertzaintza.
Las cinco personas fallecidas en el accidente de Elgoibar eran policías forales. En concreto, según han confirmado fuentes oficiales, los cinco varones eran miembros de la Brigada de Intervención y se dirigían a Iurreta a realizar un curso de formación con la Ertzaintza.
Estas cinco personas viajaban en la furgoneta que ha colisionado con un camión cisterna en la confluencia entre la AP-8 y la AP-1. El accidente ha tenido lugar sobre las 09:30 horas, por razones que aún se desconocen.
El conductor del camión
Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. Mientras, el conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose importantes retenciones en la zona y desviándose la circulación por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente mortal.
Comunicado del Gobierno Vasco
El Departamento de Seguridad del Gobierno ha informado de que los cinco agentes viajaban hacia la base de la Ertzaintza en Iurreta, sede de su Brigada Móvil, de la Unidad de Vigilancia y Rescate y de la Unidad de Desactivación de Explosivos. En concreto se dirigían a un encuentro para probar diversos materiales, invitador por la Ertzaintza.
La Policía Vasca y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han lamentado "profundamente" el accidente de tráfico y, al mismo tiempo, han trasladado su "afecto y solidaridad" a la Policía Foral de Navarra..
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