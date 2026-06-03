Así está el tráfico en la AP-8 entre Eibar y Elgoibar tras el accidente de Malzaga

El accidente ocurrido en la AP-8, en el entorno de Elgoibar, mantiene este miércoles una situación de tráfico especialmente complicada entre los municipios de Eibar, Maltzaga y el propio Elgoibar, según las imágenes de tráfico en tiempo real.

Un carril se ha abierto en sentido Donostia, lo que ha aliviado bastante el tráfico. Aún así, la situación sigue siendo complicada. Se espera que el camión siniestrado sea retirado esta noche.

Las retenciones se concentran principalmente en el eje de la AP-8 entre Eibar y Elgoibar, con circulación muy lenta y tramos prácticamente colapsados en sentido Gipuzkoa interior. En el entorno de Maltzaga y Azitain se registran los mayores problemas de circulación.

Como alternativa, el tráfico está siendo desviado hacia la AP-1, que canaliza buena parte de los vehículos a través del corredor del Deba, con conexión hacia Soraluze y la red secundaria de la GI-627.

La red viaria secundaria también presenta mayor densidad de vehículos de lo habitual, especialmente en los accesos hacia Elgoibar y Eibar, debido al desvío obligatorio del tráfico pesado y ligero.

En la zona se mantiene el dispositivo de la Ertzaintza y de los servicios de emergencia, mientras continúan las labores de gestión del tráfico y de normalización progresiva de la circulación.

Las autoridades recomiendan evitar la AP-8 entre Eibar y Elgoibar y utilizar itinerarios alternativos mientras persistan las afecciones.