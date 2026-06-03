Honela dago trafikoa AP-8 autobidean, Eibar eta Elgoibar artean, Maltzagako istripuaren ondoren
Errei bat ireki dute Donostiara norabidean, baina zirkulazioa oso zaila da oraindik AP-8an, Eibar eta Elgoibar parean. Istripua izan duen kamioia gauean errepidetik kentzea espero dute.
AP-8 autobidean, Elgoibar inguruan, izandako istripuaren ondorioz trafiko-egoera zaila izaten ari da, Eibar, Maltzaga eta Elgoibar udalerrien artean, denbora errealeko trafikoko irudien arabera.
Errei bat ireki dute Donostiara norabidean, baina egoera oso konplikatua da oraindik. Istripua izan duen kamioia gauean errepidetik kentzea espero dute.
Auto-ilarak batez ere AP-8aren ardatzean daude, Eibar eta Elgoibar artean. Zirkulazioa oso motela da, eta ia kolapsatuta dago Gipuzkoako barnealdeko noranzkoan. Maltzaga eta Azitain inguruan daude zirkulazio-arazo handienak.
Alternatiba gisa, trafikoa AP-1era desbideratzen ari dira. Bertan, ibilgailu gehienak Debako korridoretik bideratzen dira, Soraluzerako eta GI-627 errepideko bigarren mailako sarerako konexioarekin.
Bigarren mailako bide-sareak ere ohi baino ibilgailu-dentsitate handiagoa du, batez ere Elgoibar eta Eibarrerako sarbideetan, trafiko astuna eta arina nahitaez desbideratu behar direlako.
Inguruan Ertzaintzaren eta larrialdi-zerbitzuen dispositiboa mantentzen da, trafikoa kudeatzeko eta zirkulazioa pixkanaka normalizatzeko lanek jarraitzen duten bitartean.
Agintariek gomendatzen dute AP-8 autobidea saihestea Eibar eta Elgoibar artean, eta ibilbide alternatiboak erabiltzea afekzioek dirauten bitartean.
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