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Elgoibarko istripuan hildako bost bidaiariak foruzainak ziren

Foruzainak Iurretara zihoazen, Ertzaintzarekin formakuntza ikastaro bat egitera.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de un agente de Policía Foral EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/11/2023
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EITB

Azken eguneratzea

Elgoibarko istripuan hildako bost bidaiariak foruzainak ziren. Zehazki, Nafarroako Gobernuak jakitera eman dutenez, bostak Esku Hartzeko Brigadako agenteak ziren, eta Iurretara zihoazen, Ertzaintzarekin formakuntza ikastaro bat egitera.

Bost lagunak AP-8aren eta AP-1aren arteko elkargunean kamioi batekin talka egin duen furgonetan zihoazen. Istripua 09:30 aldera gertatu da, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik.

Kamioiaren gidaria

Istripuan jasandako zaurien ondorioz, furgonetako bost bidaiariak hil egin dira, bertaratutako osasun-zerbitzuek esan dutenez. Kamioiaren gidaria, aldiz, ospitalera eraman dute.

Istripuaren ondoren, errepidea itxita geratu da, auto-ilara luzeak sortu dira inguruan eta zirkulazioa AP-1etik bideratu da. Ertzaintzak ikerketa abian jarri du, istripuaren nondik norakoak argitzeko.

Eusko Jaurlaritzaren oharra

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, bost agenteak Iurretako Ertzaintzaren baserantz zihoazen. Bertan dute egoitza Brigada Mugikorrak, Zaintza eta Erreskate Unitateak eta Lehergailuak Indargabetzeko Unitateak. Zehazki, Ertzaintzak gonbidatuta, hainbat material probatzeko egingo zen formakuntza batera zihoazen.

Ertzaintzak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere samina agertu du trafiko-istripuagatik, eta aldi berean, bere “elkartasuna eta babesa” helarazi dizkiote Nafarroako Foruzaingoari.

Trafiko Istripuak Gizartea

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