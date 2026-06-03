TRAFIKO ISTRIPU LARRIA

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Nafarroako Gobernua Elgoibarko istripu larrian hildako bost lagunen omenezko ekitaldi instituzionala prestatzen ari da

Furgonetan zihoazen bost bidaiariak Nafarroako foruzainak ziren. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea atsekabeturik agertu dira ezbehar larriaren aurrean. 

Elgoibarko istripua. Argazkia: EFE
Imanol Pradales lehendakariaren EFEren artxiboko argazkia.
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EITB

Azken eguneratzea


Nafarroako Gobernua asteazken honetan AP-8an, Elgoibar parean izandako istripu larrian hildako bost foruzainen omenezko ekitaldi istituzionala prestatzen ari da. Hala iragarri du Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak, ezbeharraren aurrean bere "atsekabea" helarazi ostean.

Remirezek tragediaren ondoren bi erkidegoen artean sortu den erabateko lankidetza nabarmendu nahi izan du. Ildo horretan, publikoki eskertu du Imanol Pradales lehendakaria Maria Chivite Nafarroako presidentearekin harremanetan jarri izana. 

Pradales eta Chivite, atsekabeturik

Gertatutakoaren berriz izan eta bereahala, erakundeen eta politikarieen mezuak etengabeak izan dira. Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak, biak ala biak, beren atsekabea agertu dute gertatutakoaren aurrean.  

Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Pradalesek hunkituta esan du gaurkoa "egun beltza" dela euskal errepideentzat, eta "tristura, amorrua eta ezintasuna" sentitu dituela aitortu du. Maila berean, Nafarroako Gobernuko presidenteak bere mina adierazi du foru erkidegokoak ziren biktimen heriotzagatik: "Atsekabetuta nago Foruzaingoko bost kide hil diren istripu ikaragarriagatik", adierazi du Chivitek.

Cristina Ibarrola UPNko presidentea "atsekabetuta" agertu da, eta bere "maitasuna" eta "doluminik zintzoenak" helarazi dizkie hildakoen "familia, lagun eta lankideei". Doluminak helarazi dizkie, baita ere, Laura Aznal EH Bilduk Nafarroako Parlamentuan duen bozeramaileak istripuan hildakoen senide eta lagunei. 

Alberto Catalan (UPN) diputatuak bat egin nahi izan du babes mezuekin, "doluminik zintzoena" bidaliz eta "Nafarroako Foruzaingoari indarra bidaliz"  "une mingarri eta zail hauetan".

Samina Foruzaingoan

Foruzaingoak "samin sakona" eta "tristura" adierazi ditu taldeko bost kideen heriotzagatik, eta "hutsune handia" utzi dutela esan dute. Era berean, Ertzaintzako kideek une oro emandako laguntza eskertu dute. 

Ertzaintzak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, bere aldetik, elkartasuna adierazi diete hildakoen familiei, Nafarroako Foruzaingoari eta Nafarroako Gobernuari, eta segurtasuneko sailburu Bingen Zupiriak doluminak helarazi dizkio Nafarroako Gobernuko Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilari Inmaculada Juriori.

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