El Gobierno de Navarra prepara un acto institucional de despedida para los fallecidos en el trágico accidente de Elgoibar
El siniestro ha tenido lugar pasadas las 09:00 horas en la AP-8, donde cinco agentes de la Policía Foral han fallecido tras colisionar su furgoneta contra un camión cisterna. El lehendakari Imanol Pradales y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se han mostrado consternados ante lo ocurrido.
El Gobierno de Navarra está preparando un acto institucional de despedida para homenajear a las cinco víctimas del trágico accidente de tráfico —todos ellos agentes de la Policía Foral— ocurrido a primera hora de este miércoles en la AP-8 a su paso por Elgoibar. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, tras trasladar el "más profundo dolor y consternación" por el siniestro.
Remírez ha querido poner en valor la total colaboración institucional surgida tras la tragedia. En este sentido, ha agradecido públicamente que el lehendakari, Imanol Pradales, se haya puesto en contacto directo con la presidenta de Navarra, María Chivite.
Pradales y Chivite, consternados por lo ocurrido
Las reacciones del ámbito institucional y político no se han hecho esperar tras conocerse la magnitud de la tragedia en Elgoibar. La presidenta del Gobierno de Navarra y el lehendakari del Gobierno Vasco han compartido mensajes de dolor por el siniestro ocurrido esta mañana en Elgoibar.
Pradales ha lamentado profundamente el choque, calificando la jornada como un "día negro" para las carreteras vascas y reconociendo sentir "tristeza, rabia e impotencia". Por su parte, la presidenta María Chivite ha expresado su rotunda consternación por la pérdida de las víctimas, que pertenecían a la comunidad foral.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se ha mostrado "consternada" a través de sus redes, enviando todo su "cariño" y sus "más sinceras condolencias a sus familias, amigos y compañeros". A las condolencias se ha unido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, quien además ha llamado la atención sobre la siniestralidad vial en la comunidad foral.
Por su parte, el diputado Alberto Catalán (UPN) ha querido sumarse a los mensajes de apoyo enviando su "más sincero pésame" y deseando "mucha fuerza a la Policía Foral de Navarra en estos momentos tan dolorosos y difíciles".
Dolor en la Policía Foral y en la Ertzaintza
La Policía Foral ha expresado su "profundo dolor" y "tristeza" por la muerte de los cinco miembros de este cuerpo, quienes, asegura dejan "una huella imborrable" en su memoria. Asimismo han mostrado un agradecimiento especial a la colaboración prestada en todo momento por sus "compañeros y amigos" de la Ertzaintza, así como de las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca.
La Ertzaintza y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, por su parte, han lamentado profundamente el accidente de tráfico y han trasladado su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas, así como a la Policía Foral de Navarra y al Gobierno de Navarra.
Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha trasladado personalmente sus condolencias a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inmaculada Jurío.
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Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital. Si bien la carretera ha quedado completamente cortada, se ha podido abrir uno de los carriles en dirección Irun. El tráfico permanecerá desviado hasta que se retire el camión "durante la noche".
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