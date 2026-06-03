El Gobierno de Navarra prepara un acto institucional de despedida para los fallecidos en el trágico accidente de Elgoibar

El Gobierno de Navarra está preparando un acto institucional de despedida para homenajear a las cinco víctimas del trágico accidente de tráfico —todos ellos agentes de la Policía Foral— ocurrido a primera hora de este miércoles en la AP-8 a su paso por Elgoibar. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, tras trasladar el "más profundo dolor y consternación" por el siniestro.

Remírez ha querido poner en valor la total colaboración institucional surgida tras la tragedia. En este sentido, ha agradecido públicamente que el lehendakari, Imanol Pradales, se haya puesto en contacto directo con la presidenta de Navarra, María Chivite.

Pradales y Chivite, consternados por lo ocurrido

Las reacciones del ámbito institucional y político no se han hecho esperar tras conocerse la magnitud de la tragedia en Elgoibar. La presidenta del Gobierno de Navarra y el lehendakari del Gobierno Vasco han compartido mensajes de dolor por el siniestro ocurrido esta mañana en Elgoibar.

Pradales ha lamentado profundamente el choque, calificando la jornada como un "día negro" para las carreteras vascas y reconociendo sentir "tristeza, rabia e impotencia". Por su parte, la presidenta María Chivite ha expresado su rotunda consternación por la pérdida de las víctimas, que pertenecían a la comunidad foral.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se ha mostrado "consternada" a través de sus redes, enviando todo su "cariño" y sus "más sinceras condolencias a sus familias, amigos y compañeros". A las condolencias se ha unido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, quien además ha llamado la atención sobre la siniestralidad vial en la comunidad foral.

Por su parte, el diputado Alberto Catalán (UPN) ha querido sumarse a los mensajes de apoyo enviando su "más sincero pésame" y deseando "mucha fuerza a la Policía Foral de Navarra en estos momentos tan dolorosos y difíciles".

Dolor en la Policía Foral y en la Ertzaintza

