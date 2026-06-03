Feijooren zentsura mozio proposamenak ez duela biderik egingo dio Pradales lehendakariak
Imanol Pradalesen arabera, PPren proposamenak Vox ekuazioan sartzea dakar, eta horrek ezinezko egiten du EAJk babesa ematea.
Imanol Pradales lehendakariaren ustez, Alberto Nuñez Feijook proposatutako zentsura mozioak ez du inolako ibilbiderik egingo. PPren presidenteak zentsura mozio bat egiteko aukera jarri du mahai gainean, hauteskundeak deitzeko helburuarekin.
TV3 Kataluniako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan, lehendakariak nabarmendu du Vox ekuazioan dagoen bitartean ezinezkoa dela EAJk babesa ematea.
Lehendakariaren esanetan, Vox frankismoaren irudia da EAEn, "autogobernuaren, euskal identitatearen eta euskararen euskal instituzioen" aurkakoa.
Hori dela eta, egungo egoera politikoaren aurrean hausnartzeko eskatu dio Feijoori.
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Albiste izango dira: Pradales lehendakariari elkarrizketa TV3en, "12 minutos" saioa Nadia Calviñorekin eta 74. Zinemaldiaren kartelaren aurkezpena
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