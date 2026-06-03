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Feijooren zentsura mozio proposamenak ez duela biderik egingo dio Pradales lehendakariak

Imanol Pradalesen arabera, PPren proposamenak Vox ekuazioan sartzea dakar, eta horrek ezinezko egiten du EAJk babesa ematea. 

Imanol Pradales lehendakaria, TV3ko elkarrizketa batean

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Agentziak | EITB

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Imanol Pradales lehendakariaren ustez, Alberto Nuñez Feijook proposatutako zentsura mozioak ez du inolako ibilbiderik egingo. PPren presidenteak zentsura mozio bat egiteko aukera jarri du mahai gainean, hauteskundeak deitzeko helburuarekin. 

TV3 Kataluniako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan, lehendakariak nabarmendu du Vox ekuazioan dagoen bitartean ezinezkoa dela EAJk babesa ematea. 

Lehendakariaren esanetan, Vox frankismoaren irudia da EAEn, "autogobernuaren, euskal identitatearen eta euskararen euskal instituzioen" aurkakoa. 

Hori dela eta, egungo egoera politikoaren aurrean hausnartzeko eskatu dio Feijoori. 

Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari, berriz, azalpen gehiago eskatu dizkio inbestidura ahalbidetu zuten bazkideekiko harremana berbideratzeko.

Eguneko Titularrak Imanol Pradales Espainiako gobernua PP Alberto Núñez Feijóo Politika

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Imanol Pradales lehendakariak Cercle d'Economia foroak antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta hauteskunde aurrerapenaz ere hitz egin dute. Zuhurtzia eskatu du Gasteizko Gobernuaren buruak, baina nabarmendu du aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar.

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