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Sendagaien hornikuntza falta saihestea helburu duen lege berria onartu du Ministroen Kontseiluak

Oporren ondoren, Diputatuen Kongresuko izapideak hasiko ditu arau berri honek, indarrean jarri ahal izateko. Hornidurarik eza saihesteaz gain, legeak aurrezpena handitu nahi dio pazienteari, prezio-sistema berri baten bidez.

MADRID, 21/07/2026.- El minsitro de Industria y Turismo, Jord Hereu (i); la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (2i); la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de Industria y Turismo, Elma Saiz (2d), y la ministra de Sanidad, Mónica García (d) durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de La Moncloa. EFE/ J.J.Guillen
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa. Argazkia: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ministroen Kontseiluak Sendagaien eta Produktu Farmazeutikoen Legearen aurreproiektua onartu du astearte honetan. Arau berri honek berrikuntza ugari ekarriko ditu gaur egun indarrean dagoenarekin alderatuta. Besteak beste, hornidurarik eza saihesteko neurriak ezartzen ditu edota pazienteari aurreztea ahalbidetuko dion prezio-sistema berri bat.

Kongresuan izapidetzen hasiko da orain proiektua eta, Gorteetan onartu eta indarrean sartzen baldin bada, 2015etik indarrean dagoen arau-esparrua ordezkatuko du.

Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Monica Garcia Osasun ministroak adierazi du legeak "eguneroko egoerei erantzuten" diela, hala nola, paziente batek zenbat denbora behar duen sendagai berriak eskuratzeko edota nola erantzun sendagaien hornidurarik ezaren aurrean.

Horniduraren bermea

Berrikuntza nagusietako bat sendagaien hornidura bermatzea da. Horretarako, lege berriak "sendagai estrategikoa" kontzeptua sartu du: ezinbestekotzat jotzen den farmakoa, baina bere hornidura zalantzazkoa dena. 

Beti merkatuan egongo dela ziurtatzeko, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziari ahalmena emango dio legeak neurri ekonomiko eta arautzaileak hartu ahal izateko.

Prezioen sistema berria

Aurrezpena bermatzeko helburuarekin, bi prezio-sistema osagarri ezarriko dira eta sendagai bat ezin izango da bi sistemetan aldi berean egon.

Alde batetik, erreferentziazko prezioen eredu bat egongo da. Orain arte bezala, hau izango da sendagai baliokideen multzo homogeneoen (printzipio aktibo bera eta hartzeko bide bera dutenak) gehienezko mugak ezartzeko erabiliko den esparru orokorra. Prezio horiek urtero berrikusten dira, sistemaren egiturazko aurrezpena sendotzeko.

Bestetik, patentetik kanpo dauden sendagaientzako (generikoak, hibridoak edo bioantzekoak) prezio dinamikoen sistema bat sortu da. Prezioa pixkanaka eta automatikoki doitu ahal izango da, banaketa-bolumena handitu ahala.

Gainera, printzipio aktibo bera duten sendagaien artean, bat baino gehiago egon daitezke prezio desberdinetan, eta, hala, pazienteak prezio altuagoko marka bat aukeratu ahal izango du, taldeko preziorik txikienekoarekiko aldea ordainduta.

Sendagai berriak

Lege berriak aukera ematen du sendagai berritzaile jakin batzuk osasun sistema publikoan lehenago sartzeko, baldin eta konponduta ez dagoen behar mediko bat betetzen badute edo premiazkoa den premia kliniko bat badago.

Behin-behineko aldian, pazienteekin erabiliko da eta emaitzak monitorizatuko dira. Espero den onura berresten bada, finantzaketa finkatuko da. Baina emaitzak ez badira espero direnak, laborategiak konpentsazio bat egin beharko du.

Preskripzio-eskumen berriak

Araua onartzen denean, orain arte sendagaiak hartzea agindu ezin dezaketen profesional batzuek (erizainek edota fisioterapiako profesionalek) ere preskripzio-gaitasuna izango dute beren eskumen-eremuaren barruan; mediku, odontologo eta podologoek daukaten bezala.

Neurri horren eraginkortasuna bermatzeko, urtebeteko epean erregelamendu-esparrua eguneratuko da. Profesionalen arteko koordinazio operatiboa errazteko diseinatutako diziplinarteko protokoloak egin eta argitaratu beharko dira.

Sendagaien erabilera arrazionala

Lehen aldiz, lege-proiektuak esparru integral batean sartzen du sendagaien eta osasun-produktuen erabilera arrazionala, eta farmazia-politikaren printzipio gidaritzat hartzen du.

Arauaren helburua da paziente bakoitzak bere behar klinikoetara ondoen egokitzen den tratamendua jasotzen duela bermatzea, dosi egokian, behar den denboran eta pazientearentzat zein gizartearentzat ahalik eta kostu txikiena duela.

Espainiako gobernua Sendagaiak Politika

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