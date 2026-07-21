Sendagaien hornikuntza falta saihestea helburu duen lege berria onartu du Ministroen Kontseiluak
Oporren ondoren, Diputatuen Kongresuko izapideak hasiko ditu arau berri honek, indarrean jarri ahal izateko. Hornidurarik eza saihesteaz gain, legeak aurrezpena handitu nahi dio pazienteari, prezio-sistema berri baten bidez.
Ministroen Kontseiluak Sendagaien eta Produktu Farmazeutikoen Legearen aurreproiektua onartu du astearte honetan. Arau berri honek berrikuntza ugari ekarriko ditu gaur egun indarrean dagoenarekin alderatuta. Besteak beste, hornidurarik eza saihesteko neurriak ezartzen ditu edota pazienteari aurreztea ahalbidetuko dion prezio-sistema berri bat.
Kongresuan izapidetzen hasiko da orain proiektua eta, Gorteetan onartu eta indarrean sartzen baldin bada, 2015etik indarrean dagoen arau-esparrua ordezkatuko du.
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Monica Garcia Osasun ministroak adierazi du legeak "eguneroko egoerei erantzuten" diela, hala nola, paziente batek zenbat denbora behar duen sendagai berriak eskuratzeko edota nola erantzun sendagaien hornidurarik ezaren aurrean.
Horniduraren bermea
Berrikuntza nagusietako bat sendagaien hornidura bermatzea da. Horretarako, lege berriak "sendagai estrategikoa" kontzeptua sartu du: ezinbestekotzat jotzen den farmakoa, baina bere hornidura zalantzazkoa dena.
Beti merkatuan egongo dela ziurtatzeko, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziari ahalmena emango dio legeak neurri ekonomiko eta arautzaileak hartu ahal izateko.
Prezioen sistema berria
Aurrezpena bermatzeko helburuarekin, bi prezio-sistema osagarri ezarriko dira eta sendagai bat ezin izango da bi sistemetan aldi berean egon.
Alde batetik, erreferentziazko prezioen eredu bat egongo da. Orain arte bezala, hau izango da sendagai baliokideen multzo homogeneoen (printzipio aktibo bera eta hartzeko bide bera dutenak) gehienezko mugak ezartzeko erabiliko den esparru orokorra. Prezio horiek urtero berrikusten dira, sistemaren egiturazko aurrezpena sendotzeko.
Bestetik, patentetik kanpo dauden sendagaientzako (generikoak, hibridoak edo bioantzekoak) prezio dinamikoen sistema bat sortu da. Prezioa pixkanaka eta automatikoki doitu ahal izango da, banaketa-bolumena handitu ahala.
Gainera, printzipio aktibo bera duten sendagaien artean, bat baino gehiago egon daitezke prezio desberdinetan, eta, hala, pazienteak prezio altuagoko marka bat aukeratu ahal izango du, taldeko preziorik txikienekoarekiko aldea ordainduta.
Sendagai berriak
Lege berriak aukera ematen du sendagai berritzaile jakin batzuk osasun sistema publikoan lehenago sartzeko, baldin eta konponduta ez dagoen behar mediko bat betetzen badute edo premiazkoa den premia kliniko bat badago.
Behin-behineko aldian, pazienteekin erabiliko da eta emaitzak monitorizatuko dira. Espero den onura berresten bada, finantzaketa finkatuko da. Baina emaitzak ez badira espero direnak, laborategiak konpentsazio bat egin beharko du.
Preskripzio-eskumen berriak
Araua onartzen denean, orain arte sendagaiak hartzea agindu ezin dezaketen profesional batzuek (erizainek edota fisioterapiako profesionalek) ere preskripzio-gaitasuna izango dute beren eskumen-eremuaren barruan; mediku, odontologo eta podologoek daukaten bezala.
Neurri horren eraginkortasuna bermatzeko, urtebeteko epean erregelamendu-esparrua eguneratuko da. Profesionalen arteko koordinazio operatiboa errazteko diseinatutako diziplinarteko protokoloak egin eta argitaratu beharko dira.
Sendagaien erabilera arrazionala
Lehen aldiz, lege-proiektuak esparru integral batean sartzen du sendagaien eta osasun-produktuen erabilera arrazionala, eta farmazia-politikaren printzipio gidaritzat hartzen du.
Arauaren helburua da paziente bakoitzak bere behar klinikoetara ondoen egokitzen den tratamendua jasotzen duela bermatzea, dosi egokian, behar den denboran eta pazientearentzat zein gizartearentzat ahalik eta kostu txikiena duela.
Zure interesekoa izan daiteke
Martinez Martinez enpresariak bitartekari gisa aurkeztu du Zapatero, eta 530.000 euro jaso zituela onartu du
Julio Martinez Martinez enpresariak adierazi duenez, Zapaterok erreskatearen % 1aren ordainketa dibertsifikatzea agindu zuen.
Pradales lehendakariak Espainiako selekzioan dabiltzan jokalariak zoriondu ditu, Munduko Futbol Txapelketa irabazi dutela eta
Chivite lehendakariak gaur arratsaldean harrera egingo dio Mikel Merinori.
Jaurlaritzak zail iritzi dio transferentzien inguruko akordioa lortzeari eta uztailean aldebiko batzordea biltzeari
Maria Ubarretxena bozeramailearen esanetan, gaur-gaurkoz ez dira Bitariko Batzordearen bilera egiteko bermeak betetzen eta aurrerapauso handiak eman beharko lirateke abuztua aurretik lehendakaria eta Sanchez elkartu ahal izateko.
Berriozabal (EAJ): “Ez dut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako indarkeria erabiltzen duenik”
Jone Berriozabal, Araba Buru Batzarraren presidentea, Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta Munduko Futbol Txapelketaren finalaren inguruan izandako istiluak gaitzetsi egin ditu. Haren ustez, Espainiako selekzioaren jarraitzaileen kontrako erasoak ez dira bateragarriak Euskal Selekzioen ofizialtasunaren aldeko aldarriarekin. “Ez dut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako indarkeria erabiltzen duenik”, adierazi du.
Julio Martinez enpresariak Rodriguez Zapatero inplikatu du Plus Ultrari emandako maileguan
Auzitegi Nazionaleko epaileari zuzendutako idazki batean, presidente ohiak airelinearen erreskatean "jarraitu beharreko pausoak markatu" zituela esan du ikertuak, eta bitartekari izateagatik % 1eko komisioa jaso zuela onartu du.
Epaileak inputatu gisa galdekatuko du Jessica Rodriguez, Abalosen bikotekide ohia, Ineco eta Tragsatecen "entxufez" sartzeagatik
Ikertu gisa deklaratuko dute, gertakari berberengatik, Abalosen aholkulari ohi Koldo Garciaren anaiak, Joseba Garciak ere, bai eta Ignacio Zaldivarrek ere, Adifeko goi-kargudun ohiak.
Ehunka lagun bildu dira euskal selekzioaren aldeko mobilizazioetan, Mundialeko Finalaren atarian
Goizean manifestazioa izan da Baionan eta arratsaldean Bilbon, Donostian, Eibarren, Gasteizen eta Iruñean izan dira euskal selekzioaren aldeko hitzorduak.
Andy Burnhamek Gobernu britainiarraren buruzagitza hartuko du astelehen honetan
Manchesterreko alkate ohia zazpigarren lehen ministroa izango da 10 urtean, Keir Starmer laboristaren ordez.
Duela 50 urteko alkateek diote Euskal Herriak oraindik ez dituela orduko helburuak bete
Bergaran bizi izan zuten egun historikoa gogoratu dute 1976ko alkateek. Urduri baina ilusioz itzuli dira orduko ekitaldiaren lekura, Euskal Herriaren historian mugarri izan zen une hura oroitzera. Orduko lorpenak nabarmendu dituzte, eta etorkizunari begira ere itxaropentsu agertu dira.