Julio Martinez enpresariak Rodriguez Zapatero inplikatu du Plus Ultrari emandako maileguan
Auzitegi Nazionaleko epaileari zuzendutako idazki batean, presidente ohiak airelinearen erreskatean "jarraitu beharreko pausoak markatzen" zituela esan du ikertuak, eta bitartekaritza egiteagatik % 1eko komisioa jaso zuela onartu du.
Julio Martinez Martinez enpresaburuak, Jose Luis Rodriguez Zapateroren lagunak eta Plus Ultra auzian ikertutako nagusietako batek, idazki bat aurkeztu dio epaileari. Horretan, Plus Ultra airelineak 2021ean lortutako mailegu publikoan Espainiako presidente ohiak izandako papera eta % 1eko kobrantza berretsi du.
Auzitegi Nazionalean deklaratu baino egun bat lehenago, Martinezek adierazi du Zapaterok 53 milioi euroko mailegua lortzearen inguruan "ematen ari ziren pauso guztien berri" zuela “uneoro” eta berak jakinarazi ziola Gobernuak 10 egun lehenago onartuko zuela.
Enpresaburu horren arabera, Zapatero zen "buru" Analisis Relevante aholkularitza-enpresan (Martinezek administratzen zuena eta kasuan giltzarria dena), akziodunetan agertu ez arren, eta "Gobernuko presidente ohia izateagatik eta dituen harreman pertsonal eta profesionalengatik" lau enpresa erakarri zituen, horien artean Plus Ultra.
Asmoa zen Zapaterok estrategiari eta nazioarteko harremanei buruzko txostenak egitea. Txosten horiek Sergio Sanchezek "amaituko" lituzke, eta Whathefav presidente ohiaren alaben enpresak maketatu. Enpresa horrekin, hilean 3.000 euroko "iguala" ezarri zuten, eta 2025era arte "ordaindu zuten".
Zapaterok egin zuen Plus Ultrarekin kontaktua
Martinezek azaldu duenez, Plus Ultrako zuzendarien dei bat jasoko zuela aurreratu zion presidente ohiak 2020ko maiatzean, eta airelinearen finantzazio beharraren berri eman zion.
Finantzazio bilaketa horretan, enpresariaren arabera, Zapaterok Juan Manuel Cendoya Banco Santanderreko presidenteordearekin edo La Caixarekin harremanetan jartzea "iradoki" zien, baina "bide horiek" ez zuten emaitzarik izan.
Plus Ultra Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen (SEPI) laguntza lortzeko aukeraren berri izan zutenean, gestioak "bideratu" egin ziren bide horretan, eta 2020ko uztailaren 30ean airelineak Analisis Relevante enpresari hilero 5.000 euro ordaintzea erabaki zuen.
Martinezen arabera, kontratua idatzi ala ez, "kobratu beharreko ordainsariak Rodriguez Zapatero jaunak maiatzetik ematen zuen aholkularitzaren truke ziren".
Gainera, 2021eko urtarrilean, airelineak kontratu bat sinatu zuen Idella enpresarekin (Martinezek ordezkatuta), eta, horren bidez, laguntza horren "% 1 ordaintzeko konpromisoa" hartu zuen, mailegu hori lortuz gero.
Epailearen arabera, ez dago % 1 hori (530.000 euro inguru) Espainian ordaindu izanaren "ziurtasunik", eta horrek "indartu" egiten du Dubaiko sozietate baten bidez "bideratu" izanaren "hipotesia".
Eragiketaren "arrakasta"
Martinezek bere idazkian adierazi duenez, Plus Ultrarekin egindako lehen operazioa "arrakastatsua" izan ondoren, Analisis Relevanterekin harreman profesionala mantendu zen “Venezuelan konpondu beharreko gaiei lotuta, enpresaren zailtasun tekniko eta logistikoengatik”.
Aldi berean, enpresariaren arabera, Analisis Relevantek "ereduzko" beste kontratu batzuk sinatu zituen Softgestor, Inteligencia Prospectiba eta Aldesa enpresekin, Zapateroren aholkularitza jasotzeko Venezuelarekin lotutako gaietan, besteak beste.
Poliziak 286.000 euro konfiskatu zizkion Martinezi bere etxean, eta haren esanetan, higiezinetako aktiboen salmentatik eratorritako dirua da, auziarekin zerikusirik ez duena.
Bestalde, Plus Ultraren legezko ordezkaritzak idazki bat bidali du epaitegira, eta bertan adierazi du "ahalik eta lankidetza handiena" emateko asmoa duela.
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